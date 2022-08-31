Производители пока что не решаются выпускать память с одновременной поддержкой Intel XMP и AMD EXPO.

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Технология Intel XMP давно знакома компьютерным пользователям, она позволяет выставить профиль оперативной памяти путем изменения настроек в BIOS. В прошлом году Intel представила версию XMP 3.0.

На своей новой платформе AM5 для процессоров Ryzen 7000 компания AMD внедрила собственный аналог профилей оперативной памяти Intel XMP под названием AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking).

Технически, AM5 обладает поддержкой профилей Intel XMP, но некоторые пользователи могут предпочесть именно AMD EXPO, что теоретически должно обеспечить лучшую совместимость памяти DDR5 с новой платформой AMD. В связи с этим, у многих пользователей возник закономерный вопрос, придётся ли покупать специальные комплекты ОЗУ, имеющие поддержку лишь AMD EXPO или на рынке появятся "двойные" модули с одновременной поддержкой EXPO и XMP.

Работающий в MSI оверклокер под ником Toppc пояснил, что Intel XMP и AMD EXPO могут спокойно сосуществовать в одном модуле памяти, поскольку обе технологии будут хранить свои основные данные отдельно. Дело в том, что разные профили имеют разный объём в байтах и размещаются в разных блоках, поэтому их совместное хранение в одном модуле не окажет влияние друг на друга.

В модуле с поддержкой как AMD EXPO, так и XMP, профиль EXPO может занять место профиля XMP P3 и пользовательского U1, при этом в блоке SPD все равно будет достаточно места как минимум для одного пользовательского профиля.

Производители оперативной памяти уже объявили о выпуске своих модулей с поддержкой AMD EXPO, но никто из них на данный момент не заявил об использовании обоих профилей в одном модуле.





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Источник: Videocardz