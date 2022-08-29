Купить процессор AMD Ryzen 7000 можно уже через пару недель, но запустить его будет не на чем.

реклама

Сегодня ночью ожидается знаменательное и одно из главных событий года в компьютерном мире — анонс процессоров нового поколения AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, выполненных по 5-нм технологии TSMC.

Ранее в сети фигурировала информация о переносе старта продаж CPU AMD Ryzen 7000 на конец сентября в связи с возникшими у компании некоторыми трудностями в текущей версии BIOS для материнских плат AM5. Последние утечки указывают на то, что новинки поступят в розничную продажу, как и было запланировано изначально, то есть уже 15 сентября. С этого дня каждый желающий сможет купить себе процессор по потребностям и по возможностям. Однако сразу насладиться новым поколением CPU от AMD у пользователей не получится.

Сайт Wccftech сообщает, что кроме проблем с BIOS, по крайней мере у некоторых производителей наметились сложности с разводкой на печатных платах X670E и X670, что требует их перепроектировки.

Таким образом ожидать продажи материнских плат на чипсете AMD X670 (E) раньше 27 сентября не стоит.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что касается их более доступных версий на чипсете AMD B650, то их появления стоит ожидать 10 октября. Тогда же, вероятно, в продажу поступят платы AMD B650E, о преимуществах которых сегодня уже упоминалось.