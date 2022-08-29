реклама
Сегодня ночью ожидается знаменательное и одно из главных событий года в компьютерном мире — анонс процессоров нового поколения AMD Ryzen 7000 на архитектуре Zen 4, выполненных по 5-нм технологии TSMC.
Ранее в сети фигурировала информация о переносе старта продаж CPU AMD Ryzen 7000 на конец сентября в связи с возникшими у компании некоторыми трудностями в текущей версии BIOS для материнских плат AM5. Последние утечки указывают на то, что новинки поступят в розничную продажу, как и было запланировано изначально, то есть уже 15 сентября. С этого дня каждый желающий сможет купить себе процессор по потребностям и по возможностям. Однако сразу насладиться новым поколением CPU от AMD у пользователей не получится.
Сайт Wccftech сообщает, что кроме проблем с BIOS, по крайней мере у некоторых производителей наметились сложности с разводкой на печатных платах X670E и X670, что требует их перепроектировки.
Таким образом ожидать продажи материнских плат на чипсете AMD X670 (E) раньше 27 сентября не стоит.
Что касается их более доступных версий на чипсете AMD B650, то их появления стоит ожидать 10 октября. Тогда же, вероятно, в продажу поступят платы AMD B650E, о преимуществах которых сегодня уже упоминалось.