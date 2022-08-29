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Весь август месяц разношёрстные инсайдеры подогревали интерес компьютерных пользователей к грядущему масштабному обновлению платформы AMD, "сливая" в сеть самую разную неподтверждённую информацию. Часть характеристик материнских плат AM5 и процессоров AMD Ryzen 7000 уже известны с большой долей достоверности, а часть всё ещё остаётся не раскрытой.
Конец спекуляциям, слухам и гаданиям на транзисторном бюджете будет положен в два часа ночи по Московскому времени 30 августа этого года, то есть в предстоящую ночь, когда состоится официальный анонс нового поколения процессоров AMD Ryzen 7000. На презентации ожидается выступление генерального директора компании AMD доктора Лизы Су, технического директора Марка Пейпермастера и других руководителей.
Самые стойкие смогут увидеть трансляцию презентации на Youtube-канале компании. Трудовая часть населения, которой рано утром вставать на работу, узнает все подробности в многочисленных новостных материалах, коими завтра будет изобиловать лента сайта.
В новом поколении платформа AMD сменит разъём процессора (сокет) с PGA на LGA, который сейчас использует Intel. Впервые появится поддержка оперативной памяти стандарта DDR5 и технологии AMD EXPO (аналог Intel XMP), а также шины PCI Express версии 5.0.
Главным же ожиданием компьютерных энтузиастов станет производительность новых процессоров AMD Ryzen 7000 в играх и рабочих задачах. Если верить всё тем же инсайдам, то она может оказаться довольно впечатляющей, по крайней мере по сравнению с предыдущим поколением AMD Ryzen 5000.
В любом случае завтрашний день обещает стать крайне насыщенным и интересным для всех без исключения любителей компьютерного "железа".
Пресс-релиз: AMD
Трансляция: YouTube
Доступ к повтору: AMD