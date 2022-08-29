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Материнские платы на чипсете B650E для Ryzen 7000 станут лучшим выбором практичного пользователя
Всё дело в поддержке PCI Express 5.0.
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Платформа AMD AM4, которую позже наверняка будут называть легендарной, как в своё время Intel s775, завершает свой актуальный жизненный цикл с точки зрения морального устаревания, ведь до официального анонса процессоров нового поколения AMD Ryzen 7000 и материнских плат к ним осталось менее суток.

Некоторые компьютерные энтузиасты уже находятся в предвкушении и начинают прикидывать состав своей будущей сборки. На этот раз без обновления всей платформы не обойтись - кроме самого процессора, придётся приобрести совместимую материнскую плату AM5 и комплект модулей оперативной памяти стандарта DDR5.

По крайней мере на первом этапе развития новой платформы партнёры компании AMD предложат материнские платы на четырёх версиях чипсетов: AMD X670 и B650, а также X670E и B650E, где буква "E" обозначает "Extreme".

Сайт Videocardz сообщает, что не экстремальные версии материнских плат на чипсетах X670 и B650 поставят пользователя перед выбором: использовать режим PCI Express 5.0 только для разъёма видеокарты или только для портов SSD M.2. В то же время платы на базе X670E и B650E смогут предоставить режим PCIe 5.0 и для видеокарты и для M.2-накопителя одновременно.

Конечно, вполне можно заявить, что в ближайшее время поддержка SSD PCIe 5.0 будет не сильно востребована, ведь сейчас только-только получают массовое распространение накопители стандарта PCI-e 4.0, но если учесть, что материнская плата является основой системы, то многие пользователи могут предпочесть немного доплатить, чтобы в будущем иметь весь функционал платформы AM5, не испытывая необходимости в замене материнской платы.

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Таким образом, наиболее вероятным кандидатом на роль лучшего выбора практичного пользователя становятся платы на чипсете B650E, поскольку они должны быть дешевле топовых AMD X670 при сравнительно минимальном наличии ограничений. Кроме того, компания AMD в поколении AM4 не лишала чипсеты B450 функций разгона процессора и оперативной памяти, вряд ли произойдёт и в новом поколении.

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