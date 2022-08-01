Флагманы распродаются на 40% ниже рекомендованной цены.

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Неиссякаемый источник новостей — сайт Videocardz со ссылкой на 3DCenter опубликовал аналитическую заметку, посвящённую динамике цен в европейских магазинах на видеокарты NVIDIA и AMD последних актуальных поколений.

Отмечается, что в последние недели на фоне краха стоимости криптовалют и в преддверии выхода новых серий графических ускорителей AMD и NVIDIA, цены на текущие модели видеокарт подверглись серьёзной корректировке в сторону уменьшения.

Так, некоторые модели Radeon RX 6000 теперь продаются на 14% дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ), а GeForce RTX 30 на 9%. Это самые низкие цены, которые когда-либо были зафиксированы с момента выхода видеокарт этих поколений.

Больше всего пострадали "топовые" продукты. К примеру AMD Radeon RX 6950 XT и Radeon RX 6900 XT продаются на 22 и 24% ниже рекомендованной стоимости, то есть за 999 и 885 евро соответственно. В целом, весь модельный ряд Radeon RX 6000 сбросил в цене ниже РРЦ, что больше похоже на экстренную распродажу магазинами своих запасов.

У "зелёного лагеря" ситуация несколько иная. Здесь также имеет место снижение ниже РРЦ, но только для видеокарт от RTX 3080 12 ГБ и выше. Мировой флагман RTX 3090 Ti сегодня можно приобрести за 1398 евро, что на 40% ниже РРЦ.

А вот так называемые "народные" геймерские видеокарты RTX 3050, RTX 3060 (Ti) и RTX 3070 продолжают удерживать свои ценовые позиции вопреки всему.

Конечно, всё это вряд ли скажется на стоимости видеокарт на российском рынке, а изменчивый курс национальной валюты не позволяет спрогнозировать ценовые тенденции, забегая далеко вперёд. Текущее же ослабление рубля, пожалуй не позволит нам вкусить все прелести западного ценопада.

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Источник: Videocardz