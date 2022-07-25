По его словам, конфликт между странами не должен этого изменить.

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Глава NASA Билл Нельсон в интервью французской газете рассказал об отношениях с российскими коллегами в условиях напряжённых отношений между странами.

По его словам, за всю историю сотрудничества двух космических держав, начиная с 1975 года, они всегда находили общий язык, как на уровне космонавтов и астронавтов, так и на уровне управленческого аппарата. По его мнению взаимоотношения двух сторон даже в самые острые периоды холодной войны всегда были на высоком профессиональном и порою дружеском уровне. Он считает, что конфликт на Украине и крайнее политическое обострение отношений между США И Россией не должно повлиять на дальнейшее сотрудничество NASA и Роскосмоса.

Билл НельсонБилл Нельсон также выразил надежду на продолжение сотрудничества по вопросу использования МКС до 2030 года. Ранее, теперь уже бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что вопрос с МКС фактически решен и Россия продолжит работу на ней лишь до 2024 года, поскольку продление участия в данной программе потребует колоссальных затрат при низкой отдаче. Приоритетом Роскосмоса может стать средоточие своих ресурсов на дальнейшей разработке Российской орбитальной служебной станции.

Тем не менее международное сотрудничество в области космоса продолжается, и в настоящее время запланирован полёт американского астронавта на МКС на российском "Союзе". В то же время наш космонавт сейчас проходит обучение на базе в Хьюстоне.

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Источник: TASS