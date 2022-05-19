Главное не упустить нужный момент, чтобы потом не жалеть.

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Последние полтора года желающие приобрести игровую видеокарту геймеры находились в незавидном, а порой и в отчаянном положении - цены на графические адаптеры непрерывно росли и превышали все разумные значения. Вслед за решениями, приглянувшимся майнерам, росла стоимость даже так называемых "затычек". Ценник в 30 тысяч за какую-нибудь GTX 1050 Ti мог вызвать когнитивный диссонанс даже у бывалого камрада компьютерного сообщества. А термин рекомендованная розничная цена стал нарицательным.

Некоторое время назад процесс ценообразования наметил тенденцию к здоровому возвращению к РРЦ, по крайней мере в западных странах. Окончательное ускорение ему придал обвал криптовалютного рынка. Сегодня bitcoin лавирует возле отметки 29 тысяч долларов за монету, буксируя за собой к водовороту неопределённости ethereum и другие альткоины.

Крупные производители, например такие, как Asus, уже заявили о существенном снижении интереса майнеров к их продукции.

Российский розничный рынок, как обычно, проявляет высокую инертность и цены в нашей стране, хоть и неохотно, но всё же ползут вниз. С одной стороны, российским магазинам ставят препоны санкционные ограничения, требующие от них построения новых цепочек поставок, с другой, опустившийся до 64 рублей курс доллара просто не оставляет нашим продавцам благовидных предлогов для поддержки их традиционной тяги к высокой маржинальности. Что остаётся делать в такой ситуации российским покупателям безусловно стоит обсуждения.

Прежде всего, казавшийся в начале искусственным, окрепший курс рубля уже показал свою относительную жизнеспособность. К примеру, вчера Али экспресс был согласен с курсом 71.50 рублей за доллар, что определённо лучше ситуации в марте-апреле этого года. Опытные покупатели знают несколько способов ещё больше снизить стоимость товара.

Поэтому, не желающие ждать от цен в отечественной рознице полного соответствия рекомендованным, российские покупатели в данный момент могут обратить свой взор на китайские площадки или рынок параллельного импорта. А вот цены этих продавцов как раз и следуют след в след за европейскими трендами, майские значения которых взялся проанализировать известный нам youtube-канал Hardware Unboxed.

Среди причин, влияющих на нормализацию цен на рынке видеокарт, кроме вышеуказанного падения майнинга, ведущий Hardware Unboxed отмечает преодоление производителями дефицита чипов и скорый выход новых поколений GPU от AMD и NVIDIA, который должен произойти раньше ожидаемого. Далее им предлагается взглянуть на анализ цен по категориям.

Видеокарты последнего поколения от AMD на сегодня показывают лишь пятипроцентное среднее превышение РРЦ. Лучше всех на фоне остальных выглядит модель RX 6600 XT, потерявшая за месяц 15% стоимости и продающаяся ниже РРЦ. Наименее привлекательным вариантом остаётся RX 6800, цена на которую остаётся завышенной.

Видеокарты NVIDIA менее активны в сбрасывании с себя наценок и их стоимость всё ещё на 24% выше рекомендованной. Тем не менее отличный результат показывает RTX 3080 ti, второй месяц удерживающая РРЦ. Самой упрямой оказалась та, которой положено быть скромной не только в играх - RTX 3050 не только не скинула в цене, но и показала пятипроцентный рост.

Ещё лучше обстоят дела с б/у видеокартами предыдущих поколений.

Так, адаптеры NVIDIA серии RTX 2000 "сбрасываются" продавцами вторичного рынка по ценам на 28% ниже РРЦ. Кроме того, текущие цены на "Тюринги" почти в два раза ниже, чем в начале этого года. Безусловно, при покупке таких экземпляров необходимо быть крайне бдительным, поскольку большинство из них могли быть каторжниками цифровых майнерских шахт.

Видеокарты 1660/1650 полностью сдаваться не хотят, поскольку всё ещё популярны в бюджетном гейминге, но их почти полное соответствие РРЦ не может не радовать. Они могут оказаться даже более привлекательной покупкой, если взглянуть на такие творения инженеров AMD, как RX 6500/6400 XT.

Поколение GTX 1000 демонстрирует образец щедрости, уходя с молотка по ценам на 47% ниже РРЦ. Однако "Паскали" лишены таких функций, как DLSS и трассировка лучей. Стоит учитывать, что эти бойцы первыми массово попали на майнинговое поле брани и вполне могут оказаться серьёзно ранены или истощены. В некоторых случаях лучше присмотреться к RTX 3050, которая не уступает многим из них, ещё не нюхала пороха и не бывала за пределами заводской плёнки.

Что касается видеокарт AMD первого поколения RNDA, которым уже не посчастливилось щеголять на фотографиях в отеческих объятиях Раджи Кодури, то их стоимость так же упала вдвое, по сравнению с началом года, но всё ещё на 8% выше рекомендованной. Эти карты были архипопулярны у майнеров и надежда на возращение курса криптовалют к прежним показателям не даёт RNDA-1 полностью обесцениться.

Многие подумают, что "Полярисы" и "Вега" уже отслужили своё. Рынок с ними соглашается лишь на четверть (24%).

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В целом, ситуация понятна и внушает оптимизм. Такого же мнения придерживается и Hardware Unboxed, считающий, что цены на видеокарты продолжат своё падение. Российским же покупателям стоит решить, не наступило ли время сделать долгожданную покупку уже сейчас. Необходимо учитывать, что у нас своя "специфика" и продолжать вести ожидание может оказаться несколько ошибочной стратегией.