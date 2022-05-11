Ситуация с ценами на электронику постепенно нормализуется.

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Сначала бум майнинга, а затем пандемия причинили существенный урон кошелькам покупателей, желающих приобрести новый ноутбук, компьютер или комплектующие к ним. Но точечный удар по "железному" рынку России был нанесён весной этого года, когда разрушились прежние логистические и финансовые цепочки поставок электроники в Россию, а многие западные компании открыто заявили об уходе с российского рынка в рамках поддержки санкций США и Европы. Свою негативную корректировку внёс и резко ослабевший рубль. Некоторые россияне поддались откровенной панике, принявшись скупать оставшийся товар по возросшим ценам. Не остались в стороне и вездесущие перекупщики, решившие нажиться на сложном периоде.

Как оказалось, мрачная картина обрела светло-серые тона. «Известия» решили провести анализ текущей ситуации и пришли к умеренно оптимистичным выводам.

С начала введения в 2022 году санкций в отношении России средний рост цен на электронику составил 30 и более процентов. Крупные продавцы столкнулись с беспрецедентными трудностями с поставками техники, потребовавших от них новых мер реагирования. Свежий опрос крупных ритейлеров показал, что, несмотря на сохранение потенциальных рисков, в настоящий момент пик трудностей пройден. Созданы новые схемы поставок оборудования и их оплаты.

В пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо» заверили, что завоз компьютерной техники продолжается, а имеющийся запас позволяет исключить наличие дефицита в ассортименте маркетплейса. Компания реализует адаптацию бизнес-процессов к новым условиям.

В "Ситилинке" отметили, что получают регулярные поставки по всем категориям товаров. На сегодня небольшие сложности наблюдаются с ввозом процессоров и жёстких дисков, но они уже решаются.

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В целом, у большинства крупных ритейлеров отмечается снижение цен до уровня февральских показателей. Отмечается постепенный возврат к промо-акциям и продажам товара в рассрочку, а не по полной предоплате, как было на пике кризиса. Тем не менее далеко не все цены возможно заморозить - естественные корректировки в них вносят колебания курса рубля и инфляция. Также, не решенной в полной мере остаётся ситуация с программным обеспечением. К примеру, по-прежнему не все электронные сервисы позволяют геймерам приобрести игровые продукты без определённого набора сложностей. Это может способствовать новому рассвету пиратства, на преодоление которого ушли долгие годы.