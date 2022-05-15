Анонс NVIDIA GeForce RTX 4000 может состояться уже в мае.

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Релиз видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 ожидался компьютерном сообществом в сентябре текущего года, по аналогии с предыдущими линейками RTX 2000-ой и 3000-ой серии, выпущенными в 2018 и 2020 годах. На этот раз появление нового поколения видеокарт "зелёного" чипмейкера может состояться раньше предполагаемого.

Сайт Videocardz со ссылкой на инсайдера kopite7kimi, ранее неоднократно предоставлявшего правдивую информацию, сообщает о вероятном выходе нового поколения уже в начале третьего квартала этого года, то есть начиная с июля месяца. Поскольку анонс традиционно проводится примерно за месяц до релиза, то ждать его от компании NVIDIA осталось совсем немного.

Видеокарты GeForce RTX 4000 могут быть представлены на мероприятии Computex 2022, в рамках которого NVIDIA ранее обещала показать новые продукты для геймеров.

Первыми, скорее всего, продемонстрируют старшие решения NVIDIA GeForce RTX 4070/4080/4090. Однако появление на прилавках разных моделей может быть немного разнесено по времени.

Основные характеристики RTX 4070/4080/4090, основанных на архитектуре Ada Lovelace, уже известны благодаря многочисленным утечкам.

Также, ранее упоминалось, что в 4000-ой серии может использоваться новый 16-контактный разъем питания, по крайней мере в старших решениях. Это может вызвать потребность в новом блоке питания. Говорилось и о существенном увеличении пикового TDP у новинок.

Что касается непосредственно самой новой архитектуры, то инсайдеры говорят об увеличении кэша L2 и большем по сравнению с предшественниками количество ядер FP32+IN32.

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