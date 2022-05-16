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Опубликованы предполагаемые цены и характеристики процессоров AMD Ryzen 7000 следующего поколения
Пока что всё выглядит более, чем впечатляюще.
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Китайский сайт Mydrivers поделился с читателями своим взглядом на цены и характеристики будущих десктопных процессоров AMD Ryzen 7000. Сразу стоит оговориться, что официального подтверждения информация, само собой, не имеет. Более того, компания AMD вольна поменять цены в любой момент, вплоть перед самым выходом новых продуктов, исходя из конъюнктуры рынка. Хотя можно отметить здравую логичность представленных сайтом цифр.

Итак, флагманом линейки, производимой по 5-нм техпроцессу TSMC, выступит модель Ryzen 9 7950X. Она заменит собой текущего лидера Ryzen 9 5950X. Количество ядер по-прежнему будет равняться 16 с поддержкой многопоточности (32 потока) - это минимальные ожидания. По более оптимистичному сценарию количество ядер/потоков может возрасти до 24/48. При этом все ядра будут полноценными "большими", без применения технологии big.LITTLE с сочетанием больших и малых ядер, как у Intel. Максимальная частота в режиме авторазгона может достичь 5,4 ГГц, что сделает новинку самым настоящим числодробительным монстром десктопного сегмента. Подобная частота не кажется чем-то недостижимым, ведь уже сейчас существуют инженерные 8-ядерные образцы, достигающие 5,2 ГГц. Схема потребления не должна выходить за рамки значений 105-170 Вт (базовое и в режиме авторазгона). Цена такого тяжёлого крейсера должна находиться в пределах 900 долларов. Это на 100 долларов больше, чем у Ryzen 9 5950X, поскольку учитывается инфляционная и прочие составляющие.

За флагманом следует модель Ryzen 9 7900X со схемой 12/24 или 16/32, в зависимости от того, каким станет Ryzen 9 7950X. Максимальная частота составит 5,3 ГГц, а потребление всё те же 105-170 Вт. Вероятная цена - около 650 долларов США.

Далее идут массовые модели Ryzen 7 7800X и Ryzen 5 7600X. Первый получит 8 ядер и 16 потоков, частоту 5,2 ГГц, расчетную тепловую мощность в 105 Вт и цену в пределах 500 долларов. Второй должен стать лучшим бюджетным геймерским выбором, если говорить о новом поколении, с 6 ядрами и 12 потоками под крышкой. Частота 5,1 ГГц, мощность 65 Вт, а цена около 350 долларов.

В целом, следующее поколение предложит на +500 МГц более высокие тактовые частоты при том же пакете потребления. Утечки приписывают новой линейке существенное повышение IPC на двузначные значения. AMD сменит сокет на тип LGA (AM5 LGA1718), но совместимость со старыми кулерами AM4 сохранится.

Нас также ожидает поддержка памяти DDR5-5200 (DDR4 с большой вероятностью поддерживаться не будет) с технологией разгона памяти EXPO (по аналогии с Intel XMP), увеличение до 28 линий PCIe 5.0, а также "родной" USB 4.0. Появится больше линий для NVMe-накопителей, и больше портов USB 3.2.

Кроме того, процессорам Zen4 приписывается наличие iGPU на архитектуре RDNA 2, то есть так называемой "встройки".

Набор системной логики (чипсет) AMD X670 может оказаться чиплетным и представлять собой связку из двух B650, выполненных по 6-нм технологии TSMC.

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По всем предварительным характеристикам новое поколение десктопных процессоров от AMD должно стать революционным.

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