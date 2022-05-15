А не будет ли их выход запоздалым?

реклама

На рынке видеокарт уже много лет присутствуют лишь два ключевых игрока в лице компаний NVIDIA и AMD, благодаря конкуренции которых прогресс на рынке видеоадаптеров размеренно движется вперед. У компании Intel также имеются свои графические решения в виде интегрированных GPU, но эта категория продуктов предлагает несравнимо более низкую производительность и они вряд ли могут считаться игровыми. С начала использования видеокарт в майнинге их стоимость непрерывно росла и многие пользователи с надеждой ожидают входа на рынок третьего крупного игрока, способного изменить расстановку сил, сделав игровые карты более доступными. Такими решения, по мнению некоторых, должна стать линейка видеокарт Alchemist от компании Intel.

К сожалению, на сегодня intel не только не анонсировала полный перечень ускорителей семейства Alchemist, но и перенесла их релиз на конец лета 2022 года, ссылаясь на наличие трудностей с готовностью программных продуктов и поставок компонентов из-за пандемии.

По крайней мере, в сети появилась достоверная "утечка", раскрывающая список готовящихся к выпуску продуктов Alchemist. Сайт Wccftech сообщил, что последний драйвер Intel с номером 30.0.101.1732 содержит названия всех графических процессоров Alchemist.

Флагманом линейки станет Arc A770 на чипе Arc ACM-G10 с 32 блоками Xe (4096 ядер). Он будет иметь 16 или 8 Гб видеопамяти и 256-битную шину.

За средний сегмент будут отвечать видеокарты Arc A750 и Arc A580, имеющие 24 (3072 ALU) и 16 блоков Xe (2048 ALU) соответственно. Arc A750 будет оснащен 8 ГБ памяти и 256-битной шиной. Однако, поскольку этому решению предстоит конкурировать с NVIDIA GeForce RTX 3060, то схема памяти может быть пересмотрена на вариант с 12 ГБ и 192-битной шиной. От Arc A580 ожидать более 8 ГБ (256-бит) вряд ли стоит.

В бюджетном сегменте Intel предложит модели Arc A380, A350 и A310. В них ожидается наличие 6 и 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с 96-64-разрядными шинами. Им предстоит бороться с NVIDIA RTX 3050 и AMD Navi 24.

Дополнят семейства адаптеры в варианте Pro: Arc A50 и Arc A40. Первый может использовать чип ACM-G10, а второй ACM-G11.

анонсы и реклама 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену MSI 3070 дешевле 100 тр в Регарде Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU RTX 4000 в продаже за 116 590р -40% на 12700F в Ситилинке В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Неподтвержденной остаётся лишь модель Intel Arc A780. Есть предположения, что это может быть модель серии «Limited Edition».