Чуть новее, чуть быстрее и чуть дороже.

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

Еще одна RTX 3050 почти за 40 тр

реклама

Официальный старт продаж видеокарт AMD серии Radeon RX 6x50 XT состоялся вчера. Одновременно с этим был снят запрет на публикацию обзоров на них. Линейка видеокарт AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT является обновлением существующей и не предлагает каких-либо существенных прорывов в производительности. Основное отличие Radeon RX 6x50 XT заключается в использовании видеопамяти с повышенной пропускной способностью и чуть большими частотами GPU. Это увеличило не только энергопотребление новинок, но и их рекомендованную цену.

Вероятно, первыми на прилавках окажутся графические ускорители в эталонном исполнении AMD. Поклонникам же продукции компании GIGABYTE она представила свой модельный ряд видеокарт AMD Radeon RX 6950XT, RX 6750XT и RX 6650XT.

Флагманом линейки является модель AORUS Radeon RX 6950 XT XTREME WATERFORCE WB, оснащенная водоблоком и предназначенная для самых бескомпромиссны энтузиастов.

Любителям воздушного охлаждения топовых чипов предназначается модель GIGABYTE Radeon RX 6950 XT GAMING OC с тремя вентиляторами с переменным вращением лопастей, большой испарительной камерой, композитными медными тепловыми трубками и экраном мониторинга.

Серия Radeon RX 6750 представлена моделями AORUS Radeon RX 6750 XT ELITE и GIGABYTE Radeon RX 6750 XT GAMING OC. На видеокарты AORUS предоставляется 4-летняя гарантия (требуется онлайн-регистрация в течение 30 дней с даты покупки).

Бюджетный сектор Radeon RX 6650 XT представлен моделями GAMING OC и EAGLE. Последняя традиционно продаётся на рынке по приближённой к рекомендованной цене.

анонсы и реклама -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р -20% на i7 12700K - смотри цену В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K -20% на i3 12100 в Ситилинке Пиши новости на наш сайт и зарабатывай 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -20% на 12700F в Ситилинке Вдвое подешевел 500Gb Toshiba

Что касается самих рекомендованных цен на новинки, то они вполне могут вызвать вопросы у покупателей. К примеру Radeon RX 6750 XT на 70 долларов дороже Radeon RX 6700 XT, но при этом всего на 30 долларов дешевле Radeon RX 6800. А значит есть вероятность, что рынок внесёт свои корректировки в цены предыдущей линейки.