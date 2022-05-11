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Официальный старт продаж видеокарт AMD серии Radeon RX 6x50 XT состоялся вчера. Одновременно с этим был снят запрет на публикацию обзоров на них. Линейка видеокарт AMD Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT является обновлением существующей и не предлагает каких-либо существенных прорывов в производительности. Основное отличие Radeon RX 6x50 XT заключается в использовании видеопамяти с повышенной пропускной способностью и чуть большими частотами GPU. Это увеличило не только энергопотребление новинок, но и их рекомендованную цену.
Вероятно, первыми на прилавках окажутся графические ускорители в эталонном исполнении AMD. Поклонникам же продукции компании GIGABYTE она представила свой модельный ряд видеокарт AMD Radeon RX 6950XT, RX 6750XT и RX 6650XT.
Флагманом линейки является модель AORUS Radeon RX 6950 XT XTREME WATERFORCE WB, оснащенная водоблоком и предназначенная для самых бескомпромиссны энтузиастов.
Любителям воздушного охлаждения топовых чипов предназначается модель GIGABYTE Radeon RX 6950 XT GAMING OC с тремя вентиляторами с переменным вращением лопастей, большой испарительной камерой, композитными медными тепловыми трубками и экраном мониторинга.
Серия Radeon RX 6750 представлена моделями AORUS Radeon RX 6750 XT ELITE и GIGABYTE Radeon RX 6750 XT GAMING OC. На видеокарты AORUS предоставляется 4-летняя гарантия (требуется онлайн-регистрация в течение 30 дней с даты покупки).
Бюджетный сектор Radeon RX 6650 XT представлен моделями GAMING OC и EAGLE. Последняя традиционно продаётся на рынке по приближённой к рекомендованной цене.
Что касается самих рекомендованных цен на новинки, то они вполне могут вызвать вопросы у покупателей. К примеру Radeon RX 6750 XT на 70 долларов дороже Radeon RX 6700 XT, но при этом всего на 30 долларов дешевле Radeon RX 6800. А значит есть вероятность, что рынок внесёт свои корректировки в цены предыдущей линейки.