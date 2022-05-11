Intel решила пойти по стопам AMD.

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Корпорация Intel на мероприятии "Vision 2022" продемонстрировала прессе образцы своих процессоров 14-го поколения семейства Meteor Lake, выход на рынок которых планируется в первом полугодии 2023 года.

Отличительной особенностью новых CPU Meteor Lake, предназначенных для настольных и мобильных систем, является их чиплетная мозаичная компоновка. Интересным моментом также является то, что соединённые вместе кристаллы будут производиться по разным техпроцессам и на разных фабриках. Часть кристаллов выпустит TSMC, а другие будут произведены самой Intel на технологическом узле Intel-4 c применением технологии EUV (фотолитография в жестком ультрафиолете).

Компоновка процессоров представлена двумя типоразмерами - стандартным и высокой плотности. На снимках с образцами для мобильных платформ видно, что блок состоит как минимум из четырёх кристаллов, плотно подогнанных друг к другу. Указывается, что так называемый "южный мост" (PCH) переехал на отдельный кристалл. Общая компоновка выглядит следующим образом:

- кристалл с процессорными ядрами;

- кристалл SOC;

- кристалл IO;

- кристалл встроенной графики.

Для процессорных ядер заявляется повышение уровня производительности при уменьшении энергопотребления по сравнению с предыдущими поколениями. А вот графическая составляющая, как озвучено, станет чем-то абсолютно новым и не похожим на всё, что мы могли видеть ранее. Графический кристалл tGPU, базирующийся на новой архитектуре Xe-HPG, предложит совершенно иной уровень производительности без увеличения энергопотребления, если проводить сравнение с текущими iGPU. Заявляется поддержка DirectX 12 Ultimate, XeSS и других функций, на сегодня присущих лишь линейке Alchemist.

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