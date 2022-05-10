Дойдёт ли дело до рядовых россиян?

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Разговоры о том, станут ли американские корпорации Apple и Google блокировать смартфоны и прочие мобильные устройства россиян, работающие на операционных системах Android (Google) и iOS (Apple) продолжаются уже не первый день. То, что они с технической точки зрения способны выполнить такую процедуру - не вызывает никаких сомнений. Специалисты уже не раз говорили, что от превращения смартфонов в "кирпичи" не спасут никакие уловки и всё зависит исключительно от воли американских правообладателей. Одновременно с этим указывается, что при таком варианте развития событий выше обозначенные корпорации понесут колоссальные репутационные потери. Возможно, именно это в настоящий момент и является для них сдерживающим фактором. Другие страны, имеющие натянутые отношения с США, например такие, как Китай, могут в срочном порядке начать процедуру полного отказа от западного софта для мобильных устройств, разработав или доведя до необходимого уровня собственные конкурентноспособные альтернативы. К тому же, всё тот же Китай уже имеет необходимые наработки в виде Huawei Harmony OS, а потому такой переход в нелояльных США странах может оказать довольно быстрым. Всё это обернётся для Apple и Google крупными финансовыми потерями, которые неминуемо скажутся, в том числе и на их дальнейшем развитии.

На данный момент Apple и Google не блокирует смартфоны рядовых россиян, а вот лицам попавшим в санкционный список США повезло меньше. Несколько депутатов Госдумы РФ, попавших под персональные санкции США заявили о блокировке их Google-аккаунтов - пишет РБК. Члены КПРФ Михаил Матвеев и Нина Останина, а также единоросс Мария Бутина сообщили, что полностью лишились доступа к своим аккаунтам "корпорации Добра". Их YouTube-каналы также оказались заблокированы. Со слов Марии Бутиной она не получала никакого предварительного уведомления от Google и ей пришло лишь сообщение об уже свершившемся факте блокировки.

24 марта под санкции США, кроме иных лиц, попали 328 депутатов Госдумы РФ. Под запретом оказался и сам законодательный орган. Глава «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что на YouTube-канале госкорпорации было удалено большинство видео с его участием, а также записи посещения космодрома Восточный и некоторые другие ролики.

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Депутат Матвеев отметил, что подобные действия американской корпорации в конечном итоге приводит к ещё большей консолидации власти, в том числе межпартийной.