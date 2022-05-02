Если нравится, то покупай, если нет, то продавай - всё просто!

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Американский миллиардер и глава компаний SpaceX и Tesla является, пожалуй, самой самораспиаренной личностью в мире, и в сети интернет в частности. Его имя уже само по себе вполне можно считать брендом, а его высказывания неоднократно влияли на курсы акций компаний и криптовалют. Само собой, такой человек имеет множество последователей, которые часто просят своего кумира поделиться какими-либо секретами его успеха.

На своей страничке недавно приобретенной им за 44 миллиарда долларов социальной сети Twitter Илон Маск решил оставить рекомендации по инвестированию в ценные бумаги. С его слов, нужно покупать акции тех компаний, в успех которых вы лично верите. Продавать акции таких компаний необходимо лишь тогда, когда вы явно видите, что производимые ими услуги или товары имеют тенденцию к ухудшению качества. Не стоит продавать акции на фоне возникшей на рынке паники. Илон считает, что такой подход является наиболее перспективным и долгосрочным.

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Следуя рекомендациям Илона Маска, можно сделать вывод, что он верит в успешное будущее социальной сети Twitter, ради покупки которой он продал акции автопроизводителя Tesla на общую сумму 8,5 миллиарда долларов.