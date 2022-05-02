Компания AMD рискует потерять свои лидерские позиции на рынке десктопных процессоров.

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Многолетняя борьба между технологическим компаниями AMD и Intel за лидерство в сегменте производительных потребительских процессоров в настоящее время находится в стадии некоего равновесия. Конкурировать с новейшими процессорами Intel 12-го поколения чипмейкеру AMD помогает обновление линейки AMD Ryzen 5000 процессорами с технологией 3D V-Cache. Несмотря на почтенный по компьютерным меркам возраст платформы AM4, дебютировавшей пять лет назад, поддерживаемые ею процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D успешно противостоят в игровых приложениях даже последним Intel Core i9-12900K. Платформа AM4 вышла крайне удачной и позволила красной команде не только вернуть себе имя и доверие пользователей, но и преуспеть в своей отрасли.

Тем не менее подобные компании не могут себе позволить стоять на месте и в обязательном порядке строят планы развития и выпуска продукции на годы вперёд. И с этим у компании AMD могут возникнуть довольно серьёзные трудности.

Предполагается, выход процессоров AMD Ryzen 7000 на базе микроархитектуры Zen 4 состоится в третьем квартале текущего года. Приходящая вместе с этими процессорами платформа AM5 должна привнести в красный лагерь поддержку памяти стандарта DDR5 и другие кардинальные изменения. Производиться процессоры Ryzen 7000 будут по 5-нм технологическим нормам на мощностях компании TSMC.

Ожидалось, что следующее поколение процессоров AMD Ryzen 8000 на базе архитектуры Zen 5 будет производиться уже по 3-нм нормам TSMC. Но именно на этом этапе, утратившая собственные фабрики компания AMD рискует столкнуться с тяжело преодолимыми препятствиями. Как стало известно, почти все мощности TSMC по производству 3-нм чипов уже зарезервированы компаниями Apple и Intel, имеющими гораздо большие финансовые возможности по сравнению с AMD, а значит получившими приоритет на заказы. Кроме того, в получении своей доли в 3-нм производстве крайне заинтересованы MediaTek и NVIDIA. Это означает, что доступ к 3-нм технологиям для производства и вывода на рынок своей продукции у AMD может появиться лишь в 2024 или даже в 2025 году.

Специалисты проанализировали ситуацию и предполагают несколько вариантов решения проблемы.

Во-первых, для производства Ryzen 8000 компания AMD может использовать менее передовую технологию N5P, являющуюся доработанным вариантом 5-нм техпроцесса TSMC, отказавшись от планов перейти на 3-нм в этом поколении CPU.

Во втором варианте "красные" могут попробовать отложить выпуск процессоров Ryzen 8000 на более поздний срок. Это может повлечь за собой потерю определенной доли рынка и статуса одного из лидеров отрасли. Таким образом, ситуация, когда на рынке потребительских процессоров пальму первенства держала компания Intel может повториться.

Отмечается, что не исключен вариант, когда Лиза Су всё-таки сумеет договориться с TSMC о выделении определенной доли мощностей по производству 3-нм продукции. Однако даже в этом случае процессоры Zen 5 поступят на рынок в крайне ограниченном количестве. Кроме того, такие процессоры могут оказаться слишком дорогими, ведь AMD придётся потратить значительные средства за ранний доступ к самому передовому техпроцессу в условиях жёсткой борьбы за производственные линии.

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Последним, резервным вариантом для "красной" команды может являться выпуск 5-нм процессоров AMD Ryzen 7000 с технологией 3D V-Cache. Это позволит на время сдержать прорыв в лидеры "синего" конкурента, по аналогии, как это происходит сейчас, и продолжить успешную конкуренцию подоспевшими к тому времени AMD Ryzen 8000 на базе архитектуры Zen 5.