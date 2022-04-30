Товарищ! Освободи на смартфоне место для любимого русского квеста!

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Россияне вышли на майские праздники, в ходе которых 1 и 9 мая будут отмечаться Праздник Весны и Труда и День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Известная российская компания "Бука" решила поздравить наших граждан с предстоящими событиями и приготовила для них подарок в виде бесплатной мобильной версии игры "Петька и Василий Иванович спасают Галактику: Перезагрузка". Игра доступна для скачивания на устройства под управлением Android и iOS.

В приключенческом квесте, наполненным постреволюционным юмором, в главных ролях выступают легендарный комдив Валилий Иванович Чапаев и его верный ординарец Пётр Семёнович Исаев, закрепившийся в народном фольклоре под именем "Петька", благодаря запоминающемуся образу в фильме «Чапаев» (1934 год).

Героям приключения предстоит побывать под водой, на Земле и даже в космосе, чтобы вернуть Красное Знамя, а заодно и спасти мир.





Оригинал игры был выпущен в 1998 году, но шесть лет назад проект был обновлён, полностью сохранив былую неповторимую атмосферу и получив поддержку широкоформатных экранов, а также более удобное управление.

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Поскольку для многих наших соотечественников предстоящие праздники также совпадают с открытием дачного сезона, то такой подарок окажется весьма кстати.