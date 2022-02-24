Повышение курса доллара вызвало резкий скачок цен на игровые видеокарты в России.

Весь последний месяц мы наблюдали оптимистичные прогнозы и доклады экспертов западных IT-изданий о снижении цен на игровые видеокарты, что связывалось со снижением стоимости основных криптовалют и приближением так называемой "криптозимы". На эту тему высказывался даже сооснователь криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин.

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Однако стремительно меняющаяся обстановка в мире вносит свои коррективы в жизнь российских потребителей. Как известно, компьютерные комплектующие, как и все прочие импортные товары закупаются за рубежом за валюту, как правило, за доллары США. Всего за несколько дней курс этой валюты изменился с 77 рублей за доллар до 87,40 рублей на текущий момент, то есть примерно на 13%. Это вызвало переоценку стоимости игровых видеокарт многими отечественными торговыми сетями. К примеру сегодня в торговой сети Ситилинк видеокарты Palit NVIDIA GeForce RTX 3050 DUAL OC появились по цене 56 тысяч рублей и исчезли с прилавков в мгновение ока. Сайт другого крупного ритейлера сегодня просто "лежит" всё утро и не доступен для просмотра.

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Модель RTX 3050 упомянута не зря, ведь цены именно на этот адаптер вызывали шквал споров на российских форумах с самого их поступления в продажу 27.02.2022 года. Покупателей не устраивала её цена у крупных ритейлеров, которая находилась в пределах 40-50 тысяч рублей, поскольку за рекомендованную было принято брать отметку в 24990 рублей.

Стоит отметить, что снижение курса национальной валюты отразится не только на видеокартах, но и на всех остальных комплектующих, на всей электронике и бытовой технике в целом. Всё зависит от того, насколько "ходовым" является конкретный товар и по каким ценам закупаются его новые партии. Многочисленные финансовые эксперты уже предрекали подобный сценарий курсу рубля, но будем честными, какой потолок ожидает российскую валюту никто из них знать не может. Мы, как потребители, конечно будем надеяться на лучшее, ожидая стабилизации курсов валют.