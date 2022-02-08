Все хотят новую видеокарту NVIDIA RTX 3050, но не всем удаётся её получить.

Поступившая в продажу 27 января новая видеокарта GeForce RTX 3050 от компании NVIDIA не является каким-то выдающимся игровым решением. Её производительность лишь немного превышает такие хиты предыдущих лет, как GTX 1660 Ti/Super и даже не дотягивает до младшего "первенца" семейства RTX - видеокарты GeForce RTX 2060, имеющей на 2 ГБ меньший объём видеопамяти. Но всё же, её "прыти" достаточно для игр на высоких настройках в разрешении 1080p, а с учётом полного "безрыбья" на рынке графических ускорителей, вокруг данной видеокарты возник самый настоящий покупательский ажиотаж. Причиной тому явилось очередное ожидаемое превышение спроса над предложением. Желающие приобрести новинку в России предположительно исчисляются десятками тысяч человек или более, а количество поступивших в продажу адаптеров, как минимум, в разы меньше.

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Ситуация такова, что многие отчаявшиеся геймеры, ещё вчера называвшие на форумах эту карту "затычкой", сегодня неустанно мониторят интернет-магазины в поисках заветного продукта по вменяемой цене. Что касается так называемой рекомендованной рублёвой цены, канувшей в Лету с надписью "24990 рублей" на коробке, то теперь её фактически не существует. Компания NVIDIA убрала со своего сайта упоминание о ней, а значит балом правит рынок. И вот он ведёт себя довольно недружелюбно: магазины выставляют завышенные ценники, растёт активность спекулянтов.

Пока одни зарабатывают, в это же самое время, а именно сегодня, тысячи геймеров "зубами" пытались вырвать для себя одну единственную видеокарту в одном из российских магазинов.

Возникают закономерные вопросы, до какой степени геймеры желают заполучить заветную RTX 3050 и каков финансово-психологический порог их желания? Из скрина выше, а также из того факта, что всех перечисленных в нём товаром не оказалось в наличии в течении всего пары часов, становится ясно, что игроки готовы потратить на новинку до 40 тысяч рублей, хоть и скрепя сердце. А цена в 35000 рублей вообще теперь всем кажется "нормальной".

28 января пользователям были представлены цены в день старта продаж.

Видеокарта Palit GeForce RTX 3050 DUAL тогда стоила 46760 рублей. Версия Gigabyte GeForce RTX 3050 EAGLE OC предлагалась за 48350 рублей. А за Gigabyte GeForce RTX 3050 GAMING OC просили 49750 рублей. Что мы видим сегодня? Большинства видеокарт практически нет в наличии и появляются они лишь периодически, для чего нужно мониторить сайт или создать уведомление о поступлении товара.

Некоторые покупатели решили сохранить свои нервы и купить то, что есть в продаже, хоть и переплатив за это. Сегодня отдельные экземпляры, такие, как Palit NVIDIA GeForce RTX 3050 DUAL, даже немного потеряли в стоимости.

Осталось нащупать верхний предел вышеупомянутого порога. Вот он - в одном из отечественных магазинов видеокарты RTX 3050 преспокойно лежат по цене от 49000 до 53000 рублей и, вероятно, именно за эти деньги они мало кому интересны.

Здесь всё очевидно, ведь приблизительно за эти же деньги можно поискать более производительные видеокарты AMD серии RX 6600(XT).

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Что же дальше, спросят некоторые? Всё как обычно - кто-то решит купить по текущим ценам и играть, а остальные продолжат ждать. А ждать есть что: компания Intel вполне может закончить свой долгострой и выкинуть на рынок игровые решения Intel Arc Alchemist, а компании AMD и NVIDIA рано или поздно выпустят следующие поколения своих видеокарт.