AMD Ryzen 7000 или Core 13-го поколения, кто победит?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Хотя объективно высокие в последние годы цены на видеокарты и другие комплектующие значительно снизили темперамент компьютерных энтузиастов, а былых баталий на всевозможных форумах существенно поубавилось, мы продолжаем пристально следить за новинками "железа", поскольку компьютеры, как правило, становятся хобби на всю жизнь. Наиболее интересное соперничество в последнее время мы наблюдали в сфере процессоров, когда откровенный аутсайдер компания AMD неожиданно не только смогла гордо поднять голову со своими продуктами в виде Ryzen, но и вырваться в лидеры, а с появлением процессоров Alder Lake вновь утратить этот статус.

Впереди нас ожидают процессоры Ryzen 7000, которые должны принести "красным" чипам поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 и "камни" Intel Core 13-го поколения с отточенной архитектурой. Кто из них станет лучшим и сможет ли компания AMD вновь опередить "синего" конкурента? У каждого пользователя свои ожидания на этот счёт, а выяснить их мнение решил немецкий сайт Computerbase, проведя среди своих читателей воскресный опрос.

Итак, 83,5% немцев считают, что процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на архитектуре "Raphael" обязательно "порвут" CPU Intel, в успех которых, соответственно, верит лишь 16,5% опрошенных.

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Подобному результату опроса есть логическое объяснение - процессоры Intel 12-го поколения хоть и обогнали AMD Ryzen 5000, но не столь существенно, чтобы говорить о полном разгроме, а значит борьба безусловно продолжится.