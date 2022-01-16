Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
RaddaR За пост начислено вознаграждение
AMD или Intel - какие процессоры станут лучшими в следующем поколении по опросу Computerbase
AMD Ryzen 7000 или Core 13-го поколения, кто победит?
анонсы и реклама
2060 12Gb подешевела на 19000р
РУХНУЛА цена 3070 Asus - дешевле любой другой
Сегодня RTX 3060 подешевели на 10%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

реклама

Хотя объективно высокие в последние годы цены на видеокарты и другие комплектующие значительно снизили темперамент компьютерных энтузиастов, а былых баталий на всевозможных форумах существенно поубавилось, мы продолжаем пристально следить за новинками "железа", поскольку компьютеры, как правило, становятся хобби на всю жизнь. Наиболее интересное соперничество в последнее время мы наблюдали в сфере процессоров, когда откровенный аутсайдер компания AMD неожиданно не только смогла гордо поднять голову со своими продуктами в виде Ryzen, но и вырваться в лидеры, а с появлением процессоров Alder Lake вновь утратить этот статус.

Впереди нас ожидают процессоры Ryzen 7000, которые должны принести "красным" чипам поддержку оперативной памяти стандарта DDR5 и "камни" Intel Core 13-го поколения с отточенной архитектурой. Кто из них станет лучшим и сможет ли компания AMD вновь опередить "синего" конкурента? У каждого пользователя свои ожидания на этот счёт, а выяснить их мнение решил немецкий сайт Computerbase, проведя среди своих читателей воскресный опрос.

Итак, 83,5% немцев считают, что процессоры AMD Ryzen 7000 (Zen 4) на архитектуре "Raphael" обязательно "порвут" CPU Intel, в успех которых, соответственно, верит лишь 16,5% опрошенных.

анонсы и реклама
-18 000р на MSI RTX 3070
Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Подобному результату опроса есть логическое объяснение - процессоры Intel 12-го поколения хоть и обогнали AMD Ryzen 5000, но не столь существенно, чтобы говорить о полном разгроме, а значит борьба безусловно продолжится.

#amd vs intel
10
Показать комментарии (10)

Материалы по теме

О не лучших временах AMD - подборка худших процессоров и видеокарт компании
Почему я аплодирую успехам AMD, но сам вряд ли куплю их продукцию
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Гиперзвуковой самолет австралийской Hypersonix работает на водороде и развивает скорость 5 Махов
14
Игровые видеокарты NVIDIA дешевеют в магазинах РФ на фоне нестабильного курса Эфира
97
Пользователь обучил ПК выполнять свою работу, а сам играет и смотрит сериалы, получая $90 000 в год
91
BMW разработала безмагнитный двигатель пятого поколения и установила его в новый BMW iX M60
13
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
493
Майнер развеял миф о непригодности для добычи криптовалюты видеокарт с 4 Гб видеопамяти
46
Энтузиаст запустил майнинг на ноутбуке 1989 года – шанс заработать 1 доллар через 584 млн лет
10
Сколько нужно потратить денег, чтобы стать майнером Биткоина – 37 000 000 рублей по мнению РБК
22
NVIDIA останавливает производство GeForce RTX 3090Ti
10
Вокруг даты анонса GTA 6 поднялась новая волна хайпа после публикации Take-Two отчета для инвесторов
10
Десятки смартфонов и планшетов Xiaomi получили прошивку MIUI 13
+
Какую криптовалюту выгоднее всего майнить на видеокартах в январе 2022 – Эфир vs TON от Про100М
26
Shiba Inu продолжает дешеветь, а руководство Robinhood отложит листинг криптовалюты
2
Как снизить температуру Core i9 12900K на 5 градусов за 5 минут потратив всего 5 евро – тест IL
10
Цена Radeon RX 6500 ХТ будет близка к рекомендованной, а поставки массовыми – Moore's Law Is Dead
37
Duel Princess забанили в Steam
8
Аудитория Deep Rock Galactic про гномов-шахтёров увеличилась более чем втрое после выхода игры на PlayStation
1
Робот-курьер американской компании Nuro получил внешнюю подушку безопасности для пешеходов
6
Valve подтвердила начало поставки Steam Deck в конце февраля
+
Новый Intel Celeron G6900 для LGA 1700 протестировали в играх, а Pentium G7400 — в Cinebench
43

Популярные статьи

GeForce RTX 3050 - новый народный хит, который сможет повторить успех GTX 1050 Ti
150
5 причин, почему я не напишу статью на тему: " 10 причин, почему я не куплю AMD/Intel/NVidia"
67
5 способов получения криптовалюты бесплатно на бирже Huobi
22
Световой год, парсек, астрономическая единица - о космических расстояниях просто и понятно
26
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z690-F Gaming WIFI
26
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
18
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть первая
+
Мои впечатления от игры The Vanishing of Ethan Carter Redux. Часть вторая
2

Сейчас обсуждают

Дмитрий
17:00
Я жду рузик 7000 мой 6850 броадвел-е идеально на него сменить.
AMD или Intel - какие процессоры станут лучшими в следующем поколении по опросу Computerbase
ахахах
17:00
китайцам поверим,они доказательства предъявят
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
SeTi2019
16:59
Но пойдешь то ты дурачек все же на пиндоский фильм смотреть ибо знаешь, что российкий- гуано шаблонное очередное
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
ev_rus
16:59
Школ и садиков, благоустройства, больниц, новый онк центр, у меня даже в городе Володин курирует в Поволжье строит за последние годы прилично. Не переживай. Как и бывшая Тролза выпускает сейчас на рег...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
omoikane
16:58
по пво таких выпускают десятками( если серьезное могут даже и сотню). Плюс еще и ложные цели могут пустить, в армии не дураки, ненужно их учить :D
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
32Влад32
16:58
Частота чвстотой, но про тайминги не забывайте. А то будет как с 4-ми пентиумами. Гнались за частотой, забыв об остальных факторах.
Покупка дорогостоящей DDR5-6000 бесполезна, а разница с DDR4 составляет несколько fps – в тестах SH
Иван Петров
16:57
Эксель - это классика. Пшонекс - это позор этого сайта.
Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti: тестирование в играх с классическим рендерингом
SeTi2019
16:57
Не пиндосы, дурачек, а всего лишь одна маленькая частная киностудия. А ты всей мащёй раиской ее обогнал! Великое достижение, которое видимо войдет в историю подпунктом о масштабах просирания бюджетных...
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Дмитрий
16:56
вот и жди за сколько будет 3050)) не меньше 60 явно
GeForce RTX 3050 поступила в продажу за 2 недели до релиза на 76% дороже рекомендованной цены
ахахах
16:55
пиндосы хотели тут опередить,но снова обкакались.Это опередить врага называется и тут профит ненужен
Полноценное производство бомбардировщика Ту-160 возобновлено спустя 30 лет - проведен первый полет
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем