А работать-то кто-нибудь будет?

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

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Все зарабатывают по-разному, порой любыми доступными средствами: кто-то работает "с девяти до шести", другие майнят криптовалюты, а некоторые магнетизируют свои знания или креативность с помощью создания фото, видео и иного контента, становясь блогерами. Для последних существует множество различных площадок, помогающих им реализовать свои планы. К примеру, такая возможность есть и на данном сайте. В любом случае, каждый труд достоин уважения, если он не является незаконным.

Представители компании Яндекс подвели итоги и сообщили, что сумма выплат блогерам площадки Яндекс.Дзен в уходящем 2021 году составила 2 миллиарда рублей. В следующем году компания планирует удвоить эту сумму. Общее количество блогеров составляет около 50 тысяч человек, а количество пользователей перевалило за два десятка миллионов человек.

Команда Яндекса говорит об увеличении количества создаваемого видеоконтента в пять раз. Возросло количество пользователей, предпочитающих материалы в виде коротких видео. Множество пользователей читают и смотрят блоги в соответствующем приложении.

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