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Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
Названы лучшие процессоры 2021 года.
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До выхода процессоров Ryzen от компании AMD на рынке процессоров происходило мало что интересного и процесс можно было назвать вялотекущим. На рынке безраздельно царствовала компания Intel, которая не особо стремилась предоставить своим пользователям прорывные продукты. Но Ryzen втянул "синюю" компанию в настоящую ядерную гонку, в которой соперники поочерёдно менялись местами, то уступая, то опережая друг друга. В 2021 году компания Intel представила процессоры Alder Lake с совершенно новой гибридной архитектурой и поддержкой передового стандарта памяти DDR5, сбросив с пьедестала процессоры AMD Ryzen 5000 Series. Теперь затишье наступило в лагере AMD, ведь свой полноценный ответ на Alder Lake в виде процессоров Zen 4 она даст лишь во второй половине следующего года. Это значит, что определиться с выбором нового процессора можно уже сейчас, не включая режим длительного ожидания, за исключением одного "но" - массовые "народные" процессоры Intel Core i5 и i3 на архитектуре Alder Lake и соответствующие им по цене и требуемому функционалу материнские платы на чипсетах Intel B660, H670 и H610 появятся только в начале 2022-го года. Тем не менее дабы дать пользователям возможность не мучиться проблемой выбора, а сразу рассмотреть варианты наилучших процессоров, которые можно приобрести прямо сейчас, ресурс Techspot составил TOP-5 настольных CPU 2021 года.

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Итак, в категории "Лучший бюджетный процессор" победу одержал Intel Core i3-10100.

 Это четырёхядерный восьмипоточный процессор с поддержкой оперативной памяти DDR4. Если рассматривать его установку в игровую систему с дискретной видеокартой, то это самое начальное решение без запаса на будущее. Для повседневных задач, таких как интернет-сёрфинг, работа с документами и прочими - его более, чем достаточно, особенно учитывая, что он имеет встроенную графику Intel UHD Graphics 630 и необходимость в покупке видеокарты отпадает. В России цена процессора Intel Core i3-10100 составляет 10390 рублей.

В категории "народный" процессор по версии Techspot победу одержали шестиядерные процессоры Core i5-10400 или i5-11400, также наделенные технологией многопоточности. На данный момент эти CPU способны обеспечить и комфортный гейминг в составе игровой сборки и выполнять все менее требовательные задачи. Процессор Intel Core i5-10400 можно приобрести за 14590 рублей, а Intel Core i5-11400 за 16890 рублей.

Стоит напомнить, что у всех вышеперечисленных процессоров есть и более дешевые варианты с обозначением "F" в названии, лишенные встроенного графического ядра. Более того, для указанных процессоров в продаже имеется большое разнообразие материнских плат, от самых недорогих до ультимативных.

Третья позиция в "Топе-5" называется "Лучший игровой процессор". Там снова разместились "синие" решения в лице восьмиядерных Core i7-10700, i7-11700 и i7-12700 (без K) с ценой 28590, 28690 рублей за первые два варианта.

Процессор i7-12700 (без K) в наших магазинах пока что массово не представлен. Это самая спорная категория в рейтинге, поскольку сбрасывать со счетов великолепные процессоры Ryzen 5 5600X, Ryzen 7 5800X определенно не стоит.

Есть часть пользователей, которые предпочитают иметь всё только самое лучшее. Но, как известно, цены на лучшее кусаются больнее всего. В четвёртой категории "ТОПа" разместились два высокопроизводительных процессора, для которых нет непосильных задач в домашнем ПК - это Core i7-12700K или Ryzen 9 5950X. Процессор i7-12700K имеет разблокированный множитель и основан на передовой архитектуре Alder Lake. Его цена составляет 37990 рублей.

За красный лагерь удар в рейтинге держит шестнадцатиядерный AMD Ryzen 9 5950X стоимостью в 70990 рублей.

Разница в цене слишком большая, а потому уже во второй раз возникает желание поспорить со специалистами Techspot, напомнив им о существовании двенадцатиядерного AMD Ryzen 9 5900X, продающегося за более соответствующие 46990 рублей.

Но Techspot не зря заслужил свою репутацию и неофициально, вне "ТОПа" указывает именно на Ryzen 9 5900X, как на конкурента i7-12700K.Кроме игровых и повседневных задач, некоторые настольные ПК являются рабочими станциями для работы со специализированными задачами, требующими огромной вычислительной "мощности". Поэтому TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года закрывает категория "Лучший экстремальный процессор", приютившая три мегапроизводительные числодробилки: 64-ядерный 3990X, 32-ядерный 3970X и 24-ядерный 3960X. Особо впечатлительным пользователям лучше не смотреть на их стоимость, ведь они предназначены исключительно для профессионалов и в играх уступают тем же Intel Core i7 12700K и Ryzen 7 5800X.

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TOP-5 завершен, а впереди 2022 год и ценовая неопределенность на компьютерные комплектующие в условиях продолжающегося дефицита компонентов и прочих факторов.

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