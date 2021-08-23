В России предложили запретить школьникам использовать смартфоны и выпустить для них "Школофон" - РИА
реклама
РИА сообщает, что один из депутатов нижней палаты парламента Российской Федерации письменно обратился к министру просвещения с рядом предложений по улучшению психологического климата в отечественных школах. По его мнению на сегодняшний день из-за пандемии смартфоны обрели особое значение. Теперь в некоторых случаях они также обеспечивают связь с преподавателем и участвуют в учебном процессе, а потому становятся объектом ещё более пристального внимания со стороны сверстников. Ученики, обладающие дорогими моделями смартфонов вызывают зависть у других детей, ещё больше усиливая соперничество по не относящимся к обучению поводам. Всё это ведёт к созданию нездоровой обстановки в школе. Поэтому депутат предложил разработать отечественный образец смартфона, который станет единственным разрешенным к использованию детьми в школе и назвать его, например "Школофон".
Конечно, это конечная цель инициативы и она займёт много времени, а начинать разумно предложено с малого. Для начала депутат просит министра просвещения создать перечень уже существующих моделей мобильных устройств, которые будут разрешены к использованию учениками в школе. В список должны войти аппараты, способные выполнять возложенные на них в рамках образовательной программы функции, но при этом быть недорогими и по карману любой семье. Кроме того, народный избранник предложил создать программу по обеспечению необходимой мобильной электроникой детей из небогатых семей.
реклама
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила