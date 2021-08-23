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РИА сообщает, что один из депутатов нижней палаты парламента Российской Федерации письменно обратился к министру просвещения с рядом предложений по улучшению психологического климата в отечественных школах. По его мнению на сегодняшний день из-за пандемии смартфоны обрели особое значение. Теперь в некоторых случаях они также обеспечивают связь с преподавателем и участвуют в учебном процессе, а потому становятся объектом ещё более пристального внимания со стороны сверстников. Ученики, обладающие дорогими моделями смартфонов вызывают зависть у других детей, ещё больше усиливая соперничество по не относящимся к обучению поводам. Всё это ведёт к созданию нездоровой обстановки в школе. Поэтому депутат предложил разработать отечественный образец смартфона, который станет единственным разрешенным к использованию детьми в школе и назвать его, например "Школофон".

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Конечно, это конечная цель инициативы и она займёт много времени, а начинать разумно предложено с малого. Для начала депутат просит министра просвещения создать перечень уже существующих моделей мобильных устройств, которые будут разрешены к использованию учениками в школе. В список должны войти аппараты, способные выполнять возложенные на них в рамках образовательной программы функции, но при этом быть недорогими и по карману любой семье. Кроме того, народный избранник предложил создать программу по обеспечению необходимой мобильной электроникой детей из небогатых семей.