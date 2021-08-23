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О технологии 3D V-Cache ничего не было слышно уже пару месяцев. Её суть заключается в установке специального кристалла SRAM-памяти прямо поверх CCD-чиплета, что позволяет увеличить объём L3-кэша настольного процессора Ryzen до впечатляющих значений. Впервые данную технологию AMD продемонстрировала на рабочем образце в виде 12-ядерного Ryzen 9 5900X, с установленным в него дополнительным кристаллом 3D V-Cache объёмом 64 Мбайт, благодаря которому процессор смог обогнать своего стандартного предка в игровых приложениях в среднем на 15%, при максимально зафиксированном отрыве в 25%. Это серьёзный результат, ранее доступный лишь при переходе на новую архитектуру.

На мероприятии Hot Chips 33 вопрос использования 3D V-Cache был вновь озвучен представителем компании AMD Марком Эверсом (Mark Evers). Его речь касалась технических аспектов новой технологии, но на интересующие большинство пользователей в данный момент вопросы также были даны ответы, ведь определённая часть заинтересованных до сих пор не обновляет свою систему до процессоров Zen3, ожидая последние и самые производительные процессоры для платформы AM4.

Так, на главный вопрос, когда всё произойдёт, был дан ответ — производство процессоров Zen3 с использованием технологии 3D V-Cache начнётся в четвертом квартале текущего года. Поскольку технология не является дешевой, то изначально большой кэш получат лишь старшие модели процессоров, имеющие 12-16 ядер. Таким образом, на прилавки магазинов обновленные процессоры AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X, скорее всего, поступят в начале 2022 года, а цены на них будут явно выше, чем у предшественников. Стоит ли того ожидание, каждый энтузиаст решит сам.

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