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Продукция компании EVGA высоко ценится потребителями не только за довольно высокое качество, но и за лояльное отношение к своим клиентам. Но, как и все производители EVGA иногда ошибается. Так, покупатели видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 3000 жалуются на сбои в управлении вентиляторами системы охлаждения. В новой игре Amazon New World некоторые экземпляры и вовсе вышли из строя из-за ошибок EVGA в проектировке RTX 3000. Однако, компания EVGA очень гордится своими программами замены неисправных или бракованных товаров по гарантии (RMA). Их две — стандартная и расширенная. Вторую программу компания неизменно пиарит, как вершину своего сервиса высочайшего класса.

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Отличия заключаются в том, что при замене неисправного устройства по обычной гарантийной программе вы просто отправляете неисправное или бракованное устройство производителю и ждёте заключения. Супер программа предлагает вам выслать точно такую же модель видеокарты до того, как вы отправите неисправную. Таким образом до минимума сокращается время, когда покупатель "сидит без видеокарты на руках". Действительно, очень удобно.

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Ресурс Igor'sLAB получил шанс оценить этот сервис изнутри, пообщавшись с одним из покупателей видеокарты EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming, который устал от проблем с вентиляторами, их периодического воя и чёрных экранов, и решил обменять её по программе Advanced RMA (расширенная). На данный момент на сайте EVGA его модель стоит 782 евро без прочих расходов.

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Наш покупатель купил свою карту в ноябре 2020 года в официальном магазине по цене чуть менее 986 евро и по всем параметрам имел право на удобный экспресс-обмен бракованного устройства. Ознакомившись с условиями, он узнал что по условиям программы надо внести залог, равный стоимости видеокарты, который компания вернет после получения дефектного продукта и оценки его состояния.

Немного подумав, покупатель решил, что это хороший вариант и его настроение улучшилось. Быстро справившись с необходимыми формальностями, довольный покупатель приготовился внести залог через систему PayPal, но EVGA внезапно для нашего героя запросила не текущую стоимость видеокарты, красующуюся на её домашней странице, а 1728,20 евро, что составляет 185% от неё. Да, это всего лишь депозит и эти деньги вернут, но покупатель буквально лишился дара речи. Он уже потратил 1000 евро на покупку видеокарты EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra Gaming и теперь ему предложили быстро разыскать ещё всего лишь 1728 евро. Конечно, отбросив мысли о быстрой продаже почки, покупатель в полнейшем разочаровании перешел к оформлению стандартного гарантийного возврата, с длительным сроком ожидания, в течении которого он фактически будет без игрового компьютера.

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По мнению Ресурс Igor'sLAB компания EVGA сознательно установила такие экстремальные финансовые препятствия, чтобы отсеять большую часть обратившихся за быстрым обменом клиентов. Кроме того, Igor'sLAB считает, что такую систему можно оценить как выдачу беспроцентного займа для EVGA. Что касается самой суммы залога, то она превышает ценники на данную модель даже у самых жадных спекулянтов на рынке, хотя цена продукта определена EVGA и отображена в магазине на её сайте. Таким образом, широко разрекламированная компанией программа быстрой замены неисправных продуктов является по сути всего лишь пиар-акцией, доступной лишь самым обеспеченным покупателям, а те, кто кропотливо копил деньги на новую видеокарту несколько месяцев, остаются наедине с самой обычной гарантийной программой, которая ничем не отличается от программ конкурентов, а вся шумиха про лояльность компании к своим клиентам является самым обычным рекламным привлечением клиентов. В конечном итоге, это может привести к оттоку части покупателей, ведь в следующий раз они могут купить видеокарту другого производителя, чуть подешевле, понимая, что качество и лояльность от EVGA — это всего лишь миф.