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В последние дни все мы видели множество утечек относительно цен на новые видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT и RX 6600 и, честно говоря, они нас сильно огорчили, ведь отдать 500 евро за видеокарту подобного уровня готов не каждый геймер. Масла в огонь подлила информация о том, что новинки скорее всего станут дефицитными. Тем не менее, остаётся открытым вопрос, во сколько сама AMD оценила свои продукты.

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Videocardz со ссылкой на Neowin сообщил, что рекомендованная производителем розничная цена RX 6600 XT составляет 349 долларов, а RX 6600 - 299 долларов. Эта информация получена из отраслевых источников и имеет месячный срок давности. Официальные рекомендованные цены могут быть изменены на момент анонса, как уже бывало ранее, который состоится 30 июля. Предположительно, сами продажи стартуют 11 августа. Если анализировать вероятность установления подобных цен, то они кажутся вполне адекватными, ведь по некоторым данным RX 6600 XT сможет предложить лучшую производительность, чем GeForce RTX 3060 от NVIDIA, рекомендованная цена которой составляет 329 долларов. Что касается трассировки лучей, то карта от AMD не так мощна, как карта NVIDIA RTX 3060 Ti за 399 долларов. Изначально AMD планировала установить цену на модель RX 6600 XT в районе 369 долларов, но компания опасалась, что клиенты могут склониться к выбору RTX 3060, наделённой в 1,5 раза большим объёмом памяти (12 ГБ). Сразу стоит отметить, что в условиях тотального дефицита приобрести видеокарты RX 6600 Series по рекомендованным ценам, скорее всего, удастся лишь непосредственно у компании AMD или у соблюдающих MSRP партнёров.

Кроме того, источником подтверждены наиболее важные характеристики обеих моделей. RX 6600 XT должен иметь полный графический процессор Navi23 с 32 CU (2048 потоковых процессоров). Он будет оснащен 8 ГБ видеопамяти GDDR6 со 128-битной шиной. Модель без XT получит 1792 потоковых процессоров и должна иметь ту же конфигурацию памяти, что и модель XT.