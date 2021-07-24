AMD Radeon RX 6600 XT поступит в продажу в небольших количествах
С момента старта продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 семейства Ampere прошло уже более десяти месяцев, а AMD RX 6000 Series более восьми. Традиционные массовые решения с приемлемой для большинства пользователей ценой зелёной командой до сих пор не выпущены. Десктопные видеокарты RTX 3050 так и не представлены, а ускорители NVIDIA с числовым индексом 60 на конце, закономерно пользующиеся у потребителей наибольшим спросом, сместились на более высокую ступень доступности. В России, согласно данным Яндекс.Маркет, цена GeForce RTX 3060 начинается с 58500 рублей (790$).
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Предположительно 11 августа текущего года в продажу должны поступить решения от компании AMD в виде моделей RADEON RX 6600 XT, которые должны составить конкуренцию RTX 3060. По многочисленным утечкам, теперь продавцы лишь условно прислушиваются к рекомендациям AMD относительно цен и представленные модели покажут стоимость от 500 евро (43500 рублей), при том что два года назад в российской рознице по цене от 22000 рублей предлагались находящиеся на ступень выше по классификации графические ускорители AMD Radeon RX 5700 (при курсе доллара в районе 63 рублей).
Европейские источники, рассуждая о старте продаж AMD RADEON RX 6600 XT, говорят о доступности в первый день партии из нескольких тысяч экземпляров. С одной стороны это довольно много, особенно если сравнивать со стартом продаж NVIDIA RTX 30, но с другой, в условиях тотального дефицита и полного отсутствия доступных по цене моделей, такой объём кажется ничтожно маленьким. Если говорить о спросе на массовые доступные модели с приемлемой производительностью, то он в настоящее время многомиллионный даже по самым скромным предположениям. Таким образом, существует большая вероятность, что вся первая партия AMD Radeon RX 6600 XT будет раскуплена в считанные минуты, а последующие поставки вряд ли смогут насытить рынок достаточным количеством товара. Ранее, руководство AMD предупреждало, что побороть дефицит чипов до конца 2021 года не удастся.
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