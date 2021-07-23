Chieftec представила корпус-кубик Chieftronic M2 - отголосок прошлого или новый взгляд
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Примерно пять лет назад, или раньше, в "высокую моду" мира компьютерных комплектующих ворвались так называемые "кубики" - корпуса, имеющую схожую с кубом форму. Опытному компьютерному энтузиасту сразу вспомнятся такие популярные модели, как BitFenix Prodigy, AeroCool XPredator Cube / Strike-X Cube, Thermaltake Core X2 / X5 / X9 / V21.
В какой-то момент всем показалось, что наступила эпоха минимизации игровых систем и вскоре дело дойдёт до совсем маленьких корпусов. Но затем мода на "кубики" прошла. "Железо" вновь стало горячим, прожорливым и требующим просторных корпусов, способных вместить в себя громоздкие системы охлаждения. К тому же, "кубики" имели существенный недостаток — размеры. При том, что многие производители позиционировали их как компактные решения, на самом деле таковыми они не являлись, и с приходом новой моды держать корпусы на столе, любуясь разноцветно подсвеченными комплектующими через боковое стекло, их банально было некуда поставить. Более того, большинство "кубиков" вмещали лишь материнские платы форма-фактора Micro-ATX, которые не могли дать многим энтузиастам требуемых характеристик. И в итоге производители практически отказались от такого формата. Лишь Thermaltake в соответствии с веяниями времени "застеклила" свою линейку Core и продолжила её выпуск. Иные брэнды, включая "noname", ничего стоящего не предлагали.
Компания Chieftec под своим суббрендом Chieftronic, созданном специально для геймеров, представила новый "кубик" под названием Chieftronic M2. Он очень смахивает на "короля продуваемости и трансформации" Thermaltake Core V21 (первой ревизии), но имеет современное остекление по бокам. Поддерживаемый формат материнских плат, устанавливаемых горизонтально - microATX. Размеры не совсем "кубические", но близки к классическим и составляют 398 x 273 x 345 мм при массе 7,5 кг. Производитель указывает на преимущественное использование 0,8 мм стали SPCC (холоднокатаная сталь определённая японским производственным стандартом), но скорее всего речь идёт о шасси. Прочие характеристики вполне типичны для такого формата корпуса: имеется по два слота под 3,5 и 2,5-дюймовые накопители, есть поддержка СЖО 280 и 240 мм, а также процессорного кулера высотой до 200 мм, имеется поддержка блока питания формата ATX, длинной до 160 мм, а также поддержка видеокарт длинной до 340 мм. В комплект корпуса входит три 120 мм вентилятора с адресуемой RGB-подсветкой и с возможностью установки ещё двух. На лицевой части корпуса всё-таки разумно оставлен сетчатый воздухозаборник, хоть и частично прикрытый пластиком.
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О цене Chieftronic M2 станет известно чуть позже. На прилавках магазина корпус окажется приблизительно в сентябре текущего года и наверняка он найдёт своего покупателя, которому надоели популярные сейчас и в большинстве своём однотипные АТХ-корпусы.
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