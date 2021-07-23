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Примерно пять лет назад, или раньше, в "высокую моду" мира компьютерных комплектующих ворвались так называемые "кубики" - корпуса, имеющую схожую с кубом форму. Опытному компьютерному энтузиасту сразу вспомнятся такие популярные модели, как BitFenix Prodigy, AeroCool XPredator Cube / Strike-X Cube, Thermaltake Core X2 / X5 / X9 / V21.

В какой-то момент всем показалось, что наступила эпоха минимизации игровых систем и вскоре дело дойдёт до совсем маленьких корпусов. Но затем мода на "кубики" прошла. "Железо" вновь стало горячим, прожорливым и требующим просторных корпусов, способных вместить в себя громоздкие системы охлаждения. К тому же, "кубики" имели существенный недостаток — размеры. При том, что многие производители позиционировали их как компактные решения, на самом деле таковыми они не являлись, и с приходом новой моды держать корпусы на столе, любуясь разноцветно подсвеченными комплектующими через боковое стекло, их банально было некуда поставить. Более того, большинство "кубиков" вмещали лишь материнские платы форма-фактора Micro-ATX, которые не могли дать многим энтузиастам требуемых характеристик. И в итоге производители практически отказались от такого формата. Лишь Thermaltake в соответствии с веяниями времени "застеклила" свою линейку Core и продолжила её выпуск. Иные брэнды, включая "noname", ничего стоящего не предлагали.

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Компания Chieftec под своим суббрендом Chieftronic, созданном специально для геймеров, представила новый "кубик" под названием Chieftronic M2. Он очень смахивает на "короля продуваемости и трансформации" Thermaltake Core V21 (первой ревизии), но имеет современное остекление по бокам. Поддерживаемый формат материнских плат, устанавливаемых горизонтально - microATX. Размеры не совсем "кубические", но близки к классическим и составляют 398 x 273 x 345 мм при массе 7,5 кг. Производитель указывает на преимущественное использование 0,8 мм стали SPCC (холоднокатаная сталь определённая японским производственным стандартом), но скорее всего речь идёт о шасси. Прочие характеристики вполне типичны для такого формата корпуса: имеется по два слота под 3,5 и 2,5-дюймовые накопители, есть поддержка СЖО 280 и 240 мм, а также процессорного кулера высотой до 200 мм, имеется поддержка блока питания формата ATX, длинной до 160 мм, а также поддержка видеокарт длинной до 340 мм. В комплект корпуса входит три 120 мм вентилятора с адресуемой RGB-подсветкой и с возможностью установки ещё двух. На лицевой части корпуса всё-таки разумно оставлен сетчатый воздухозаборник, хоть и частично прикрытый пластиком.

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О цене Chieftronic M2 станет известно чуть позже. На прилавках магазина корпус окажется приблизительно в сентябре текущего года и наверняка он найдёт своего покупателя, которому надоели популярные сейчас и в большинстве своём однотипные АТХ-корпусы.