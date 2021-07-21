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The Wall Street Journal сообщает, что дефицит компонентов, наблюдавшийся весь текущий год добрался и до производителей смартфонов. Ранее им удавалось избежать трудностей, с которыми столкнулись автопроизводители и компании, выпускающие компьютерную и бытовую технику, поскольку производители смартфонов традиционно закупают ключевые компоненты на полгода вперёд, но сейчас их запасы подошли к концу. Новые поставки вызывают у производителей "умных" телефонов значительные сложности, связанные с замедлением сроков доставки компонентов и повышением цен на них. В связи с этим эксперты прогнозируют повышение цен на смартфоны уже к осени текущего года. Кроме того, некоторые производители могут ограничить количество регионов, где будет продаваться их продукция. Например, смартфоны Pixel 5a 5G от Google будут продаваться только на территории США и Японии. Китайская Xiaomi подняла стоимость своих Redmi Note 10 на 8%, до 174 долларов, со 161$, которые они стоили ранее. Ожидаемые в августе и сентябре 2021 года новинки от Apple и Samsung, скорее всего, также прибавят в стоимости. Также есть вероятность переносов выпуска некоторых новинок. В целом, чем дороже смартфон, тем существеннее он должен подорожать. Многие эксперты и представители различных производителей электронных устройств уже не раз высказывали мнение, что ситуация с дефицитом вряд ли разрешится до конца этого года.