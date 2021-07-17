В Нидерландах появился первый в мире мост через реку, напечатанный на 3D-принтере
реклама
Первый и единственный в мире пешеходный мост из нержавеющей стали длиной около 12 метров, распечатанный на специализированном 3D-принтере, был установлен в квартале красных фонарей в Амстердаме.
Он соединил берега канала Oudezijds Achterburgwal. На его проектировку и создание у голландской компанииMX3D ушло около четырёх лет, из которых около полугода было потрачено непосредственно на печать.
реклама
На мост установлены различные датчики которые будут собирать информацию о количестве преодолевших его пешеходов, о степени прогиба стали под их ногами. Для оценки информации в режиме реального времени у моста был создан цифровой двойник. Собранные данные помогут разработчикам оценить пригодность данной технологии для использования в будущих строительных предприятиях.
Использованный при производстве моста 3D-принтер оснащен специальными соплами, наваривающими металл слоями. На строительство моста ушло 4,5 тонны нержавеющей стали. Он состоит из четырех частей и боковых декоративных изгибов, которые были соединены между собой традиционным способом с помощью ручной сварки. По мнению разработчика, данный объект является не только высокотехнологичным изделием, но и художественной инсталляцией.
Перед установкой мост прошел исследовательские испытания в лаборатории производителя. А за время строительства и испытаний были опубликованы две научные исследовательские работы.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила