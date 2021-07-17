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Первый и единственный в мире пешеходный мост из нержавеющей стали длиной около 12 метров, распечатанный на специализированном 3D-принтере, был установлен в квартале красных фонарей в Амстердаме.

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Он соединил берега канала Oudezijds Achterburgwal. На его проектировку и создание у голландской компанииMX3D ушло около четырёх лет, из которых около полугода было потрачено непосредственно на печать.

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На мост установлены различные датчики которые будут собирать информацию о количестве преодолевших его пешеходов, о степени прогиба стали под их ногами. Для оценки информации в режиме реального времени у моста был создан цифровой двойник. Собранные данные помогут разработчикам оценить пригодность данной технологии для использования в будущих строительных предприятиях.



Использованный при производстве моста 3D-принтер оснащен специальными соплами, наваривающими металл слоями. На строительство моста ушло 4,5 тонны нержавеющей стали. Он состоит из четырех частей и боковых декоративных изгибов, которые были соединены между собой традиционным способом с помощью ручной сварки. По мнению разработчика, данный объект является не только высокотехнологичным изделием, но и художественной инсталляцией.



Перед установкой мост прошел исследовательские испытания в лаборатории производителя. А за время строительства и испытаний были опубликованы две научные исследовательские работы.