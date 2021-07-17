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Технология масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), позволяющая повысить кадровую частоту в играх, появилась как ответ компании AMD на технологию Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS). В отличие от Nvidia DLSS, AMD FSR не использует машинное обучение и тензорные ядра, представленные в видеокартах GeForce серии RTX. AMD FSR является более простым методом пространственного апскейлинга, который сама компания называет усовершенствованным алгоритмом реконструкции краёв. Это позволяет технологии от AMD работать практически на всех видеокартах, включая решения от Intel и NVIDIA. До недавнего времени список поддерживаемых игр включал лишь восемь наименований: 22 Racing Series, Anno 1800, DOTA 2, Evil Genius 2, Godfall, Kingshunt, The Riftbreaker, Terminator: Resistance. Но проект развивается и к нему добавляются новые игры. Это позволило блогеру под ником Back4BuckPC Gamer провести прямое сравнение двух конкурирующих решений в шутере Necromunda: Hired Gun, поддерживающим обе технологии.

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Тестирование проводилось на системе с видеокартой NVIDIA RTX 3090 и процессором AMD Ryzen 9 5950X в 4K-разрешении на ультра-настройках. Важно отметить, что предустановка NVIDIA DLSS Quality использует изображение с исходным разрешением 1440p, в то время как AMD FSR Ultra Quality использует 1662p.

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Проводивший тестирование блогер отмечает, что AMD FSR показалась ему убедительной альтернативой DLSS. FSR имеет небольшое преимущество над технологией NVIDIA, как в производительности, так и в качестве изображения в движении.

Однако сравнение технологий в игре Marvel's Avengers, также имеющей поддержку обеих технологий, показывает немного другую картину. Скриншоты работы обеих технологий в разрешении 1080p и 1440p, опубликованные в Twitter пользователем @KanaSaber, указывают на то, что у FSR есть явные проблемы с отображением некоторых участков объектов. Например, кабелей моста.

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Стоит учитывать, что в данном случае @KanaSaber использует режим FSR Quality, а не Ultra Quality, как в предыдущем видеосравнении.

На скриншотах в разрешении 4K от того же пользователя @KanaSaber отчётливо видно, что обе технологии справляются очень неплохо, а NVIDIA DLSS в некоторых деталях, такие как волосы, выдает изображение даже лучше оригинального.

Источник: Videcardz