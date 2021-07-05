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Дефицит 7-нанометровых производственных мощностей чипмейкера TSMC, на которых компания AMD производит свои GPU для видеокарт последних поколений, очень сильно сказался на доступности "красных" графических ускорителей в этом году. Даже несмотря на то, что новые видеокарты AMD RX 6000 Series на архитектуре RDNA 2 показывают сравнительно худшие результаты в майнинге, чем видеокарты NVIDIA, застать их по рекомендованной цене в магазинах невозможно. Многих геймеров в видеокартах AMD, помимо прочих характеристик, включая конкурентную игровую производительность, привлекает и сравнительно больший объём видеопамяти, который в них "закладывает" производитель по сравнению с "зелеными" конкурентами. Недавно AMD запустила свой аналог технологии NVIDIA DLSS, повышающей кадровую частоту в играх, под названием AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). Но в отличие от технологии конкурента, она работает на всех видеокартах, включая NVIDIA. Эта технология окажет положительное влияние на производительность бюджетных игровых решений от AMD. Речь идёт о видеокартах AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT, которых с нетерпением ожидают геймеры.

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Ресурс Videocardz проверил сайты производителей видеокарт, и на страницах PowerColor обнаружил запись о двух ещё не представленных видеокартах AMD Radeon RX 6600 Series. Обычно такие записи появляются перед самым запуском продукта. Это значит, что видеокарты AMD Radeon RX 6600 и Radeon RX 6600 XT очень скоро будут официально представлены и поступят в продажу.

AMD Radeon RX 6600 Series основаны на 7-нм GPU Navi 23. На его базе уже выпущено 4 решения: Radeon RX 6600M (мобильный графический процессор), Radeon Pro W6600 (включая его мобильный вариант) и информационно-развлекательную систему для автомобиля Tesla, на которой Илон Маск недавно демонстрировал игру в Cyberpunk2077.

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Для производства видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT будет использоваться полноценный кристалл Navi 23 XT, имеющий 2048 потоковых процессора. У видеокарты будет 8 ГБ видеопамяти стандарта GDDR6, использующей 128-битный интерфейс. В GPU будет встроен буфер Infinity Cache объёмом 32 МБ. Ожидается, что чип будет работать на сравнительно высоких частотах и иметь низкий TPD. О точной дате запуска видеокарт AMD Radeon RX 6600 (XT) мы узнаем в самое ближайшее время.

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Источник: Videocardz