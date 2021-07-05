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Когда компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 10, то перейти на неё с предыдущих версий можно было бесплатно. Такая возможность была у обладателей лицензионных копий. С обновлением до "десятки" тогда творилась некоторая неразбериха. Бесплатный переход в какой-то момент обещали даже пиратам, но потом условия вновь поменялись. В итоге, через определенное время возможность бесплатного обновления была закрыта. Но тогда ещё некоторое время оставался "чёрный ход" в виде обновления через страничку для лиц с ограниченными возможностями. Однако изначально переходить на новую Windows 10 пользователи не особо спешили. Одни за другими сыпались сообщения, что "десятка сырая" и изобилует багами. Но со временем всё наладилось и все, кто успел бесплатно получить новую лицензионную копию, в целом остались довольны. В конечном итоге переход на Windows 10 максимального количества пользователей занял долгие годы. Все мы помним периодические отчёты Microsoft о долях Windows 7, 8, 8.1, 10. К примеру, сейчас на Windows 7 остаются только её ярые поклонники или те, кому эта версия ОС требуется в силу определенных причин (совместимость с оборудованием и программным обеспечением).

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Сейчас происходит примерно то же самое. Microsoft уже дважды сменила минимальные системные требования. Не раз она поменяла мнение насчёт необходимости наличия TPM-модуля и его версии. Теперь пришла пора новостей, касательно срока бесплатного перехода на новую ОС Windows 11.

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Во-первых, если у вас установлена Windows 10, то перед обновлением до Windows 11, вам необходимо сначала обновить вашу "десятку" до последней версии и убедиться, что ваше "железо" соответствует минимальным системным требованиям. Во-вторых, бесплатное обновление до Windows 11 начнётся в 2021 году и продлится примерно год (согласно текущему обещанию). Однако Microsoft оставляет за собой право в конечном итоге прекратить поддержку бесплатного обновления. Конкретная дата окончания неизвестна. Это решение компания примет позже. И, в-третьих, переход будет поэтапным и зависеть от региона. Какие-то регионы перейдут раньше, какие-то чуть позже. А вот сколько времени будет выделено для обновления каждому региону — также неизвестно.

Таким образом становится очевидно, что если вы рассчитываете бесплатно обновиться до новой операционной системы Windows 11, то слишком долго медлить, ожидая "полировки" новой операционной системы, как в случае с Windows 10, не стоит. Если же вы всё-таки хотите избавить себя от участи бесплатного тестировщика и сразу поставить наиболее стабильную версию, то вам надлежит более тщательно следить за новостями Microsoft, касающихся сроков обновления.