Бесплатный переход с Windows 10 на Windows 11 будет ограничен по времени
Когда компания Microsoft выпустила операционную систему Windows 10, то перейти на неё с предыдущих версий можно было бесплатно. Такая возможность была у обладателей лицензионных копий. С обновлением до "десятки" тогда творилась некоторая неразбериха. Бесплатный переход в какой-то момент обещали даже пиратам, но потом условия вновь поменялись. В итоге, через определенное время возможность бесплатного обновления была закрыта. Но тогда ещё некоторое время оставался "чёрный ход" в виде обновления через страничку для лиц с ограниченными возможностями. Однако изначально переходить на новую Windows 10 пользователи не особо спешили. Одни за другими сыпались сообщения, что "десятка сырая" и изобилует багами. Но со временем всё наладилось и все, кто успел бесплатно получить новую лицензионную копию, в целом остались довольны. В конечном итоге переход на Windows 10 максимального количества пользователей занял долгие годы. Все мы помним периодические отчёты Microsoft о долях Windows 7, 8, 8.1, 10. К примеру, сейчас на Windows 7 остаются только её ярые поклонники или те, кому эта версия ОС требуется в силу определенных причин (совместимость с оборудованием и программным обеспечением).
реклама
Сейчас происходит примерно то же самое. Microsoft уже дважды сменила минимальные системные требования. Не раз она поменяла мнение насчёт необходимости наличия TPM-модуля и его версии. Теперь пришла пора новостей, касательно срока бесплатного перехода на новую ОС Windows 11.
Во-первых, если у вас установлена Windows 10, то перед обновлением до Windows 11, вам необходимо сначала обновить вашу "десятку" до последней версии и убедиться, что ваше "железо" соответствует минимальным системным требованиям. Во-вторых, бесплатное обновление до Windows 11 начнётся в 2021 году и продлится примерно год (согласно текущему обещанию). Однако Microsoft оставляет за собой право в конечном итоге прекратить поддержку бесплатного обновления. Конкретная дата окончания неизвестна. Это решение компания примет позже. И, в-третьих, переход будет поэтапным и зависеть от региона. Какие-то регионы перейдут раньше, какие-то чуть позже. А вот сколько времени будет выделено для обновления каждому региону — также неизвестно.
Таким образом становится очевидно, что если вы рассчитываете бесплатно обновиться до новой операционной системы Windows 11, то слишком долго медлить, ожидая "полировки" новой операционной системы, как в случае с Windows 10, не стоит. Если же вы всё-таки хотите избавить себя от участи бесплатного тестировщика и сразу поставить наиболее стабильную версию, то вам надлежит более тщательно следить за новостями Microsoft, касающихся сроков обновления.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила