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Игровое сообщество давно и с нетерпением ожидает выхода игровых видеокарт на архитектуре Xe-HPG от компании Intel. Предполагается, что их выход произойдёт в этом году. Сама компания не подтверждает, но и не опровергает эти сроки. В условиях тотального дефицита графических ускорителей и сильно завышенных из-за майнинга цен на них, выход нового игрока на рынок может существенно повлиять на ситуацию в положительную сторону.

Графические процессоры DG2 предположительно будут иметь пять вариантов исполнения. Самый производительный из них будет иметь 512 исполнительных блоков и оснащаться видеопамятью GDDR6 объёмом 16 ГБ.

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В игровых приложениях данный флагман, вероятней всего, сможет побороться с GeForce RTX 3080 от зелёной компании. Конечно, большинство игроков будут интересовать менее производительные и более дешевые решения, которые в ассортименте также будут присутствовать.

Ресурс PCgamer сообщил, что, судя по слайдам презентации, компания Intel уже сейчас отправляет образцы чипов DG2 своим партнёрам. Эти кристаллы лягут в основу будущих игровых видеокарт. Это означает, что работа ведётся по плану и существенных задержек поступления видеокарт в продажу ожидать не стоит. Недавно появившиеся в сети утечки с тестированием видеокарт на чипах Intel говорят о том, что работа по тестированию драйверов также находится в активной стадии.