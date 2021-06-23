MicroStrategy купила 13 000 биткоинов на падении, но курс упал еще ниже
О волатильности криптовалют знает каждый. Возможно именно поэтому её так любят различные игроки, делая баснословные деньги на повышении и понижении курса. Но сердцу обычного человека гораздо теплее, когда он читает о провале крупных инвесторов в криптовалюту. И дело не только в зависти, а в том, что в 2021 году криптоигроки заигрались настолько, что уже чуть не обрушили гейминг на персональных компьютерах. В каком ещё году видеокарта могла стоить просто безумные 345 тысяч рублей и какая категория геймеров может себе такую позволить?
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Сегодня есть хорошие новости для тех, кто в невозможности купить видеокарту по нормальной цене, винит всех и вся связанных с криптовалютами. И не важно, биткоин это или эфириум, ведь их курсы тесно взаимосвязаны, несмотря на различные заявления владельцев основных кошельков. В последние дни эта связь была что называется "на лицо".
Итак, ресурс Marketwatch сообщает, что американская компания MicroStrategy, занимающаяся бизнес-аналитикой, программным обеспечением и облачными сервисами, на днях "прикупила" 13 тысяч биткоинов по цене чуть ниже 38 тысяч долларов за монету, потратив на это в районе полумиллиарда долларов США. Покупка состоялась как раз в тот день и незадолго до того, как курс bitcoin обрушился на 9,3%. С учётом того, что сейчас стоимость биткоина колеблется в в районе 34 тысяч долларов, то нетрудно посчитать, что бизнес-аналитическая компания MicroStrategy мгновенно потеряла более 50 миллионов долларов.
Курс акций самой компании также не заставил себя ждать и снизился на 7,5%.
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Из уст представителей власти различных государств уже неоднократно звучали предупреждения о том, что криптовалюты являются рисковым спекулятивным инструментом. Они имеют большую нестабильность и не являются положительным инструментом для инвестиций.
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