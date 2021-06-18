Продажа новой партии RTX 3070Ti и 3080Ti в ДНС снова окончилась провалом — карт по 58000 руб не было
Вчера мы горячо обсуждали подготовку к продаже третьей партии видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3070Ti и 3080Ti в торговой сети ДНС. За несколько часов до начала продаж на сайте клуба ДНС появился гайд "Как добавить видеокарту RTX 3070 Ti и 3080 Ti в корзину до начала продаж".
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Оказывается этим способом не только активно пользовались перекупщики в прошлые распродажи, но и некоторое из них даже продавали эту инструкцию за деньги. Поэтому ДНС решила обнародовать данный способ, чтобы лишить отдельно взятых личностей преимущества. Следуя этому руководству, ещё до начала продаж можно было добавить интересующую вас видеокарту в корзину, чтобы увеличить свои шансы в борьбе с отчаянными противниками. Но проблема заключалась в том, что цены на карты стали видимы лишь ровно в 9 часов.
А так как самыми дешевыми в прошлый раз были модели GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE и Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro, продававшиеся по 57999 рублей, то закономерно, что большинство добавило себе в корзину именно их.
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Цены в прошлую распродажу
Причем большая часть пришлась на продукт от компании Palit, как имеющую, по мнению многих, более качественную элементную базу и систему охлаждения. И вот тут случился главный казус — на модель Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro ценник оказался 74999 рублей, то есть на целых 17000 рублей больше.
Конечно многие просто опешили, увидев такой ценник в своей корзине. Кто-то просто не рассчитывал на эту цену, а у кого-то просто не было такой суммы на карте. Этих мгновений раздумий хватило, чтобы Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro мгновенно исчезла из продажи. Что касается единственной из всего списка видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti EAGLE, продаваемой за рекомендованные 58000 рублей, то в корзине, как товар имеющийся в наличии, она так и не появилась. По крайней мере у большинства.
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Видимо этой модели или изначально не было или, что скорее всего, оказалось буквально несколько штук для "поддержания ассортимента".
В конечном итоге количество недовольных такой распродажей увеличилось ещё на несколько тысяч человек. Сейчас многие из них попытаются высказать своё "очень важное для нас" мнение о проведенной распродаже на сайте ДНС.
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Как бы то ни было, сейчас все видеокарты из списка распроданы и кто-то плачет, кто-то злится, а кто-то возможно и радуется.
Что интересно, в 09:45 некоторым пользователям, создавшим уведомление о поступления товара, начали приходить неоднократные СМС, что товар появился в наличии.
Конечно, пользователи снова кинулись в свою корзину, в которой указанного товара в наличии естественно не оказалось. Несколько секунд подаренной новой надежды и затем осознание, что робот сработал неправильно или решил позабавиться над несчастными покупателями.
Вот такие квесты в 2021 году нам преподнесла вторая итерация всемирного майнинг-бума с дефицитом товаров и обильным появлением на Авито спекулянтов всех мастей. Ждём, какие сюрпризы нам преподнесёт ДНС в четвёртую волну распродаж. Хотя вероятнее всего, любителей игр данного жанра сегодня поубавилось.
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