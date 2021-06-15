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Выхода процессоров Intel Alder Lake-S для платформы LGA1700 с поддержкой оперативной памяти типа DDR5 осталось ждать совсем недолго. Хотя самые терпеливые компьютерные энтузиасты напоминают нам об этом уже несколько лет, аргументируя этим своё нежелание переходить на "отжившую своё" платформу с памятью DDR4. Компания AMD планирует дебютировать со своей новой платформой AM5 для процессоров на архитектуре Zen 4, поддерживающую новый стандарт памяти, лишь в следующем году.

В своей статье "Переход на платформу нового поколения с DDR5 может не всем оказаться по карману" я проанализировал стоимость перехода на новую систему с DDR5 и мой вывод отразился в названии блога. Французская отраслевая компания Yolle Developpement не читала мой блог и пришла к собственным выводам.

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Согласно её отчету, в 2022 году произойдёт широкое внедрение DDR5 на серверных рынках и в корпоративном мире. И только в 2023 году мы увидим широкое распространение DDR5 на массовом рынке, когда телефоны, ноутбуки и ПК будут использовать стандарт DDR5. Фактически, в 2023 году количество систем на DDR5 лишь немного превысит использующие DDR4. По словам аналитиков это можно охарактеризовать как быстрый переход между двумя поколениями. Из представленного графика видно, что полный переход на DDR5 произойдёт лишь к 2025-2026 году.

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Источник: Tomshardware