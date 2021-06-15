В Таиланде запрещают Dogecoin и другие несерьёзные криптовалюты
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Совет Комиссии по ценным бумагам и биржам Королевства Тайланд опубликовал новые правила, запрещающие биржам цифровых активов совершать операции с некоторыми типами криптовалют и токенов. Правила вступили в силу 11 июня сего года после публикации в "Правительственном вестнике" и обратной силы они не имеют.
Запрет наложен на мем-валюты, включая известную криптовалюту Dogecoin, активно поддерживаемую известным американским предпринимателем Илоном Маском. Именно сильное влияние известных лиц на подобные валюты послужило причиной полного отказа от них. По мнению властей подобные финансовые инструменты сильно зависят от влияния публикаций в соцсетях и не имеют под собой содержательной основы и чёткой цели. Действительно, как мы все не раз убеждались, посты Маска в соцсетях могли поднять стоимость Dogecoin в разы за считанные часы. Однако нельзя оспаривать и тот факт, что Илон таким же образом влиял на курсы биткоина и "эфира". Тем не менее, Тайланд не готов мириться с подобным и мем-валюты отныне запрещены.
Под запрет попадают и все так называемые фан-токены, также целиком и полностью зависящие от известных и влиятельных лиц. Пострадали и невзаимозаменяемый токены (NFT) - они тоже отправлены властями Тайланда в корзину. И наконец, последними в новых запретах упоминаются цифровые токены, которые применяются в транзакциях блокчейна и выпущены самими биржами или каким-либо образом связанными с ними лицами.
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В соответствии со введенными правилами всем биржам королевства надлежит пересмотреть свои правила листинга.
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