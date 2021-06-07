Насколько NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti уступает GeForce RTX 3090 - тест в 10 играх от Testing Games
Сегодня я писал о том, что продажи новой NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti оказались провальными. Тем не менее, рано или поздно GeForce RTX 3080 Ti окажется в игровых системах некоторых пользователей, конечно, только если майнеры не обойдут установленный в новинке ограничитель добычи криптовалют.
Технические характеристики нового ускорителя известны и немногим уступают флагману GeForce RTX 3090.
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Источник изображения: Videocardz
Видеокарту GeForce RTX 3080 Ti можно назвать немного урезанным вариантом RTX 3090. Фактически самым существенным отличием является объём видеопамяти - 12 ГБ у RTX 3080 Ti против 24 ГБ у RTX 3090. А вот младшую RTX 3080 новинка с приставкой "Ti" обходит по всем параметрам. Рекомендованная цена RTX 3080 Ti составляет 1199$ против 1499$ у RTX 3090. Реальная стоимость в российских магазинах сильно отличается от рекомендованной: цены на RTX 3080 Ti начинаются от 217 тысяч рублей, тогда как лишенную ограничителя майнинга RTX 3090 придётся ещё поискать, но найти её дешевле 300 с лишним тысяч рублей вряд ли удастся.
Возникают закономерные вопросы, стоит ли переплата от 100 тысяч рублей и более за лишние 12 ГБ видеопамяти и насколько NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti менее производительная в играх по сравнению с GeForce RTX 3090. Ответить на этот вопрос нам поможет youtube канал Testing Games, протестировавший производительность GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 в десяти популярных играх.
Тестирование проводилось в подобающем для таких видеокарт разрешении 4K, на системе с процессором Intel i9-10900K и 32Gb оперативной памяти DDR4, работающей на частоте 3800Mhz. Результаты тестирования в видео ниже.
Для удобства я дополню итоги диаграммой.
Как видите, разница в игровой производительности между двумя флагманами незначительная и составляет от 0 до 4 кадров, то есть не более 5%. Максимальная загрузка видеопамяти во всех играх составила менее 9 ГБ, и это на высоких настройках в разрешении 4K. Таким образом можно сделать вывод о том, что пользователям планирующим приобрести "топовую" видеокарту для игр в разрешении 4K нет никакой надобности гоняться за GeForce RTX 3090, ведь новая GeForce RTX 3080 Ti обеспечит ту же самую производительность за гораздо меньшую цену.
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