Майнить Ethereum теперь можно будет с помощью антивируса Norton 360
Не секрет, что программное обеспечение для майнинга криптовалют воспринимается большинством антивирусов как опасное и вредоносное. При установке майнера пользователю часто необходимо выполнить различные манипуляции, чтобы "подружить" его с защитником операционной системы. Даже после удаления майнера при помощи деинсталлятора, в системе остаётся множество вредоносных "хвостов", вычищать которые зачастую приходится вручную.
Принципом "Не можешь победить — возглавь!" решил воспользоваться разработчик антивируса Norton 360. У его пользователей с завтрашнего дня появится возможность использовать функцию Norton Crypto, которая даёт возможность добывать Ethereum под полным контролем антивируса. По мнению разработчика это полностью защитит систему пользователей от опасного программного обеспечения.
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Принцип работы Norton Crypto очень прост: пользователь активирует функцию и видеокарта, установленная в компьютере, начинает добывать Ethereum (вероятно путём объединения в пул, созданный разработчиком). При этом заработанные цифровые деньги помещаются в облачный кошелёк Norton.
Пока что разработчик не раскрыл более тонкие нюансы работы новой функции и по всей видимости все они будут завтра в FAQ самого антивируса. В частности остаётся открытыми вопросы, какую часть заработанного Norton будет забирать себе в качестве комиссии, каким образом будет осуществляться вывод денег и будет ли возможность оплачивать продление пакета услуг антивируса Norton 360 напрямую из облачного кошелька.
Источник: Bleepingcomputer
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