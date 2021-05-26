Valve создаёт собственную портативную игровую консоль на чипе AMD
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Американская компания Valve, известная всему миру по играм серии Half-Life и цифровому онлайн-сервису Steam, уже пыталась выйти на рынок игровых консолей со своим проектом Steam Machine, который имел собственную операционную систему SteamOS и должен был стать конкурентом таким системам, как PlayStation и Xbox. Но проект Steam Machine что называется "не взлетел" и канул в Лету. Осознав, что на рынке "больших" игровых приставок ей пока что ничего не светит, компания не оставила надежду попробовать себя на рынке портативных консолей, где на сегодня балом правит всего один успешный игрок в лице консоли Nintendo Switch.
Издание Ars Technica со ссылкой на собственные источники подтвердило, что в настоящий момент Valve готовит новый проект - SteamPal. Это устройство будет основано на 7-нанометровом гибридном чипе AMD Van Gogh/Aerith с x86-совместимой архитектурой. По имеющимся сведениям, APU будет содержать до четырёх процессорных ядер на микроархитектуре Zen2 и графический ускоритель с 512 потоковыми процессорами поколения RDNA2. TPD может составить всего 9 Вт, что является отличным показателем для портативного устройства с подобной производительностью. Предполагаемый анонс портативной консоли может состояться уже в конце этого года. Однако никаких официальных подтверждений о разработке указанной консоли на сегодняшний день не поступало.
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