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На днях я провел мониторинг цен и наличия новых жестких дисков HDD и SDD в российских магазинах и представил его результаты. Если коротко, то дефицит и резкое повышение цен пока что не затронули потребительские HDD объёмом 1 ТБ и менее, а вот ассортимент более ёмких HDD уже поредел и цены на них возросли. Что касается SSD, то из продажи практически исчезли все "быстрые" NVMe твердотельные накопители объёмом 1 ТБ и более, основанные на высокопроизводительных контроллерах с DRAM-кэшем. SATA SSD и менее производительные NVMe SSD в продаже всё ещё присутствуют, но повышение цен, вероятней всего, затронет и их.

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Сегодня темой исследования стала площадка объявлений Авито. Поводом для этого послужили многочисленные оповещения из сохраненных поисков о появлении большого количества свежих объявлений о продаже жестких дисков. Речь о товарах в невскрытой заводской упаковке. Да, иногда такие товары продаются единично обычными пользователями площадки, но чаще всего мы имеем дело со спекулянтами. Кто-то назовёт их бизнесменами. Итак, в последние дни само количество объявлений о продаже жёстких дисков в России на торговой площадке Авито превысило 15 тысяч. Из них объявлений, где продавец имеет статус "компания" около 6 тысяч. Но продавцы-перекупщики также могут иметь статус "частное лицо". Анализ такого количества объявлений занял достаточно много времени.

Результаты мониторинга:

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

1. В продаже появилось много HDD объёмом от 2 ТБ. Это диски в нетронутой упаковке и часто на гарантии магазина со свежей датой покупки (там, где продавец это указал). Во многих объявлениях прямо говорится, что диски хорошо переносят нагрузку от майнинга или в объявлении просто стоят теги "Chia", "майнинг" и тому подобные. Это указывает на то, что продавец видит своими клиентами майнеров Chia.

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Общее количество таких объявлений — приблизительно несколько тысяч. Количество товара у каждого продавца от двух штук до нескольких десятков экземпляров. Продавцов с единичным товаром я в расчёт не брал. Но стоит заметить, что предостаточно и таких "начинающих" бизнесменов, продающих один буквально на днях купленный диск.

2. Так же, как и в ситуации с видеокартами, у некоторых продавцов товар ещё в пути и в объявлении указывается дата поступления товара. У таких продавцов в продаже десяток-другой накопителей. Возможно, как и в случае с видеокартами, они имеют отношение к сетевым магазинам и смогли закупиться по низкой цене. Но это лишь предположения.

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Хотелось бы добавить, что в интернете появились комментарии пользователей, которые отмечают появление новых ботов для скупки товаров в розничных магазинах. С их слов, теперь они (боты) не только скупают товары за считанные секунды, но и на время своей операции "вешают" сайт, блокируя к нему доступ других покупателей. Достоверных доказательств этому явлению на сегодня нет.

3. Всё вышеуказанное касается и SSD. В продаже на Авито большое количество тех самых производительных твёрдотельных накопителей NVMe объёмом от 1 ТБ. Практически все модели, которые исчезли из магазинов теперь можно найти на Авито.

4. Не все продавцы понимают, какие диски наиболее пригодны для майнинга Chia и некоторые пытаются перепродать пачки SSD объёмом 512 ГБ и менее. Возможно, это просто работа на ажиотаже.

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5. Что касается цен, то оценить их немного затруднительно, поскольку многих моделей просто нет в продаже в розничных магазинах, но вполне возможно, ведь некоторые магазины оставляются ценовой "след" в виде указания "последней цены". К тому же, самые ходовые модели нет-нет, да и появляются в официальной продаже в крупных магазинах. Плюс нам всегда доступна история формирования цен. Продавцы на Авито формируют свои цены кто во что горазд. Но всех их, в основном, объединяет одно — цена продажи товара превышает цену, по которой его можно было купить до ажиотажа последних дней. К примеру, популярная у наших пользователей модель SAMSUNG 970 EVO 1ТБ, M.2 2280, PCI-E x4, NVMe в настоящее время продаётся в крупном сетевом магазине Ситилинк за 14290 рублей.

По всей видимости, это каким-то чудом всплывшие остатки старой партии. Ведь данную модель давно заменил SSD SAMSUNG 970 EVO с приставкой PLUS. История цен на Яндекс.Маркет говорит нам о том, что до марта этого года средняя цена данной модели составляла 13610 рублей. А начиная с марта 2021 года цена данного накопителя неуклонно поднималась, достигнув в среднем 21500 рублей уже к концу апреля.

Тот же, ранее упомянутый продавец с Авито предлагает приобрести данные накопители по цене 19000 рублей, разумно немного скинув в цене, дабы сделать своё предложение более привлекательным для потенциальных покупателей. Знание маркетинга очень похвально!

Следующий продавец предлагает HDD WD Purple объёмом 8 ТБ за 40000 рублей.

Видимо он не знает, что в том же Ситилинке они продаются за 34990 рублей. В ассортименте данного продавца множество и других моделей.

Таким образом, мы видим, что в формировании нового дефицита, кроме самих майнеров криптовалюты Chia, участвуют и наши предприимчивые сограждане. На примере начавшегося прошлой осенью очередного криптобума на видеокартах они поняли, что заработать можно не майнингом, а на самих майнерах и дефиците товаров. Конечно, ещё существует озвученная некоторыми "теория заговора" самих крупных торговых сетей. Но пока что представители этих самых сетей лишь приносят извинения своим клиентам и обещают приложить все усилия для исправления ситуации.



