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Пожалуй, нет ни одного человека, который не сожалел бы о том, что не намайнил криптовалюту Bitcoin в то время, когда его можно было добывать чуть ли не по одной по монете в день на обычном домашнем компьютере с хорошей видеокартой, или не купил тысячу-другую «битков», когда их продавали практически на развес по цене ирисок. Все помнят истории про покупку пиццы за несколько биткоинов и отчаянные поиски жёстких дисков с хранящимися на них монетами, просто выкинутые много лет назад на свалку за ненадобностью. «Эх, знал бы ... !» - так начинаются все подобные мысли. Ведь при должном терпении, продав биткоины даже в 2021 году по цене от 60000$, можно было стать долларовым миллионером, обеспечив себя и внуков на всю жизнь.

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Сейчас провернуть такой фокус уже не удастся. Но всё-таки можно попробовать! Сегодня всё внимание приковано к новому проекту — криптовалюте Chia. Возможно, Chia - это долгожданный второй шанс для тех, кто не смог обогатиться на Bitcoin, зайдя в проект на его старте! Chia – это майнинг на жёстких дисках, а не на видеокартах.

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Первые упоминания о Chia появились ещё несколько лет назад. Она позиционировалась как более экологичная альтернатива современным криптовалютам, позволяющая осуществлять транзакции дешевле и быстрее. Chia создана Брэмом Коэном — американским программистом, создателем BitTorrent. В отличие от Bitcoin и ему подобных криптовалют, основанных на принципе "доказательства работы", Chia использует принцип доказательства пространства и времени (Proof of Space and Time). Утверждается, что новая крипта будет более децентрализована, а награда за майнинг будет пропорционально зависеть от количества пространства, которое майнер занимает в сети. Сейчас новая криптовалюта фактически не имеет цены и не торгуется на биржах. Всё как с Биткоином в начале, правда? Но интерес к ней растёт лавинообразно и это только дело времени. А значит, наша задача успеть запрыгнуть не в последний вагон.

Итак, в чём плюсы и минусы нового проекта.

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Плюсы:

- Если проект «взлетит», то есть возможность получить достаточное количество «монет» сейчас, пока они ещё не имеют какой-либо значимой стоимости, и продать их потом, когда они будут оцениваться в тысячи раз больше.

- Для майнинга не нужны видеокарты, стоящие бессовестных денег в настоящее время. Основным инструментом выступают жёсткие диски (HDD и SSD).

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- Жёсткие диски потребляют в разы меньше электроэнергии, чем видеокарты. К примеру, HDD на 4 ТБ в режиме нагрузки потребляет около 5 Вт, тогда как популярная у майнеров видеокарта RTX 3080 потребляет до 300 Вт.

- Жёсткие диски всё ещё можно застать в рознице по приемлемым ценам. Но стоит поторопиться. Процесс уже запущен и желающих стать миллионерами с каждым часом становится всё больше.

- Жесткие диски проще охлаждать. Фактически им это не требуется, если они будут находиться в открытом стенде. Возможно, не будет лишним установить небольшие и недорогие радиаторы на SSD NVMe с обдувающим их нешумным вентилятором.

- Шум от работающих жестких дисков ниже, чем от видеокарт. Точнее он другой. Шум от HDD больше напоминает цикличный гул и стрекот. Многие любители торрентов даже спят с дисками, работающими ночью, тогда как видеокарты откровенно сильно шумят своими вентиляторами. А вот SSD и вовсе бесшумны. Создать практически бесшумную ферму, которую можно поставить прямо в жилой комнате – мечта многих.

- Жёсткие диски занимают меньше места.

Минусы:

- Большой разброс по долговечности у разных моделей накопителей.

- Неопределенность будущего. Неизвестно когда проект «взлетит» настолько, чтобы превратить вашу жизнь в беззаботный праздник, сказочно обогатив вас. Сколько придётся ждать – неизвестно. Тут всё как с биткоином на старте.

- Охота на жёсткие диски уже началась, и действовать надо быстро.

- В жёстких дисках ведется подсчёт количества записей и времени работы. В случае чего «скинуть» измотанные жёсткие диски на вторичном рынке опытным пользователям будет немного сложнее, чем видеокарты. Накопители с большим износом имеют большую уценку.

- Стоимость жёстких дисков будет неуклонно расти. Это отрицательно скажется как на майнерах Chia, так и на рынке ПК в целом. Ведь жёсткий диск необходим даже офисному компьютеру.

- Как и Bitcoin, криптовалюта Chia имеет ограниченную эмиссию в 21000 монет.

- Новости о новой криптовалюте разлетаются слишком стремительно и медлительность резко уменьшает шансы «зайти с нуля». Крупнейшие в мире производители SSD и HDD уже распродали все ёмкие накопители. За новыми партиями уже выстроилась очередь.

Минимальные требования к «железу» вашего компьютера для добычи Chia coin.

1. Центральный процессор с тактовой частотой от 1,5 ГГц, с количеством ядер от четырех.

2. От 2 ГБ оперативной памяти.

3. Ёмкий жёсткий диск. Желательно от 1 ТБ. В идеале минимальная конфигурация должна включать два накопителя. Один (более быстрый) для временного накопления и второй, более ёмкий, для хранения добытых участков.

Подбор комплектующих для «фермы».

По большому счёту, чтобы начать добывать Shia coin, вам может быть достаточно вашего домашнего компьютера, соответствующего минимальным требованиям. А им сегодня соответствует большинство домашних систем. Остаётся лишь докупить от одного и более ёмких накопителей или попробовать «пофармить» на уже имеющихся, если они присутствуют в системе. Для тех, кто решил подойти к делу основательно и собрать новую «ферму», необходимо подобрать новые комплектующие. Итак, что потребуется.

1. Процессор.

Как сказано выше подойдёт любой процессор с четырьмя и более ядер «на борту». Оптимальным будет шестиядерный процессор. Важно, чтобы процессор имел так называемую встроенную графику. Ведь 16 линий PCI-e лучше использовать для установки дополнительных накопителей. К примеру процессор Intel i3-10100 обойдётся в 13500 рублей. Можно взглянуть на предложения и на вторичном рынке.

Сегодня существует множество переходников, позволяющих подключать к слоту PCI-e различные накопители, как SATA, так и NVMe.

Нет необходимости брать высокочастотные «геймерские» процессоры. Наоборот, лучше всего подойдут те, которым для охлаждения будет достаточно боксового кулера. Чем больше процессор имеет линий PCI-e, тем лучше. Самым большим количеством линий обладают процессоры HEDT-сегмента, поэтому процессоры Xeon для платформы 2011-3 и материнские платы к ним очень скоро бесследно исчезнут из продажи на китайских торговых площадках.

2. Материнская плата.

Материнская плата в обязательном порядке должна поддерживать SATA3, USB 3.0. и выше. То же самое касается и PCI-e (от версии 3.0 и выше). Чем больше портов – тем больше накопителей можно «повесить» на одну систему. На плате должен иметься сетевой контроллер на 1000 Мбит/с. Два сетевых порта будет преимуществом. Пропускная способность одной линии PCI Express 3.0 составляет 1 Гбайт/с. SATA 3.0 имеет «скорость» 600 Мбайт/с, USB 3.0 до 5 Гбит/с. Таким образом устаревшие материнские платы не совсем подходят. Само собой, чем более скоростным будет ваше интернет-подключение, тем лучше. Лучше всего подходит безлимитный проводной интернет от 100 Мбит и выше.

3. Блок питания.

Поскольку жёсткие диски потребляют электроэнергии в разы меньше видеокарт, то и блок питания подбирается в зависимости от того, сколько дисков вы планируете подключить. В чрезмерно мощных блоках питания нет необходимости. А значит, следует выбирать блок питания, исходя из его надёжности. К примеру, популярный блок питания Be Quiet Pure Power 11 500W обойдётся всего в 5630 рублей.





Есть мнение, что жёсткие диски довольно чувствительны к пульсациям. Поэтому желательно брать блоки на современной схемотехнике. Ещё одним главным условие будет являться как можно большее количество разъёмов SATA, MOLEX и PCI на проводах. Питать накопители из MOLEX и PCI можно через переходники.

4. Оперативная память.

В «минималках» заявлены 2 ГБ. Но, всё же, рекомендуется установить объём ОЗУ от восьми и выше гигабайт (8-16 ГБ будут оптимальны). К тому же, я уже не раз писал о том, что стоимость ОЗУ продолжает непрерывно расти и к концу текущего года планки памяти вполне могут подорожать вдвое, по сравнению с началом года. Поэтому ваши вложения в оперативную память окупятся в любом случае. Но лучше брать память, востребованную у геймеров. К примеру, комплект памяти объёмом 16 ГБ G.Skill 3200 Мгц обойдётся в 7590 рублей.

5. Стенд.

Его лучше всего сделать отрытым. Его можно соорудить своими руками. Для обдува накопителей может потребоваться установка дополнительных вентиляторов. Отлично подойдут и старые корпуса с большим количеством посадочных мест для накопителей. На такой «ферме» достаточно снять с корпуса боковую крышку.

6. Накопители.

Переходим к самому главному — накопителям. Сегодня в розничной продаже имеются следующие накопители:

- HDD с интерфейсом SATA3. Нас интересуют ёмкие накопители объёмом от 1 ТБ.

- SSD с интерфейсом SATA3. Данные накопители выпускаются в типоразмерах 2.5" дюйма и M.2.

- NVMe SSD, подключаемые к разъёму M.2. Учтите что разные разъёмы M.2 на материнской плате могут поддерживать разные типы SSD – как SATA, так и NVMe. Необходимо смотреть спецификации материнской платы на сайте производителя.

- Накопители серверного класса (HDD и SSD). Такие накопители стоят значительно дороже потребительских, но их ресурс значительно выше при интенсивной непрерывной нагрузке. Пока что не будем их рассматривать.

При выборе HDD необходимо ориентироваться на метод, которым осуществляется запись в них. Лучше всего брать диски, которые используют обычный способ записи – CMR. Такие диски более надёжны и имеют более устойчивые скорости на сценариях записи/чтения. HDD с "черепичной" записью – SMR имеют не самые лучшие показатели надёжности и скоростные характеристики. Определиться с выбором вам помогут профильные темы на конференции overclockers.ru. Лучшим выбором также будут диски типоразмера 3.5". У них более надёжная механическая часть, а значит и ресурс, по сравнению с 2.5", предназначенных, прежде всего, для ноутбуков. Что касается цены, то, к примеру, жёсткий диск объёмом 1Tb WD Purple (WD10PURZ) сегодня обойдётся в 4450 рублей.

Как видите, жёсткие диски объёмом свыше 4 ТБ уже попросту пропали из продажи. А значит ажиотаж на инструменты для добычи новой криптовалюты Chia уже в самом разгаре и промедление может стоить того самого "второго шанса". Желающих пойти ва-банк с каждым днём становится всё больше.

Выбирая SATA SSD, обходим стороной накопители с флэш-памятью типа QLC. Она медленная и недолговечная. Оставим эти накопители геймерам. Майнеры Chia не так беспощадны к ним, как майнеры того же Ethereum, оставляющие после себя практически выжженное поле.

Накопители на памяти MLC, если вы сможете их найти по приемлемой цене, будут идеальным выбором, но оптимальным по цене/качеству станут SSD на TLC памяти. Стоит помнить, что память это ещё не всё. Вторым главным компонентом является контроллер. Лучше всего брать твердотельные накопители с надёжными проверенными контроллерами с поддержкой DRAM-буфера. Они менее подвержены провалам на записи и чтении при многократном заполнении. К таким можно отнести SATA-контроллеры: Silicon Motion SM2258-2259 (не XT), Marvell 88SS1074, контроллеры Samsung и некоторые другие.

Что касается выбора накопителя NVMe, то требования по типу флеш-памяти и наличию DRAM-буфера совпадают с SATA-накопителями. А вот с контроллерами всё немного сложнее. Дело в том, что именно контроллеры NVMe SSD подвержены сильному нагреву. Поэтому следует обратить внимание и на этот момент, при необходимости оснастив накопитель радиатором. К примеру таким:

Сам радиатор можно обдувать любым недорогим вентилятором, если рабочие температуры даже с установленным радиатором вас не устроят.

На помощь в выборе SSD придёт информация из всё той же конференции overclockers.ru. Помните о золотом правиле – на SSD необходимо оставлять не менее 15% свободного пространства! Это увеличит его долговечность и позволит накопителю работать исправно, исключив большинство проблем с провалами скоростей на операциях.

Сами диски необходимо отформатировать в файловую систему NTFS, APFS, exFAT, ext4. Система FAT не подходит для наших целей.

Приступаем к подготовке системы

Ваш домашний компьютер или ферма готова. После запуска основной сети будут распределены вознаграждения за фарм, но транзакции еще не будут разрешены. После запуска начала транзакций, Chia будет доступна для покупки, продажи и торговли на большинстве глобальных бирж.

1. Скачайте и установите Chia Blockchain. Например, перейдя с Chia.net или напрямую с Github.com, выбрав подходящий вариант в соответствии с вашей операционной системой.

2. Создайте свой кошелек. В нём будут храниться все выращенные вами Chia. Да, создатели новой криптовалюты предпочитают термин «выращивать», а не «майнить», намекая на большую экологичность новой сети. Сохраните ключ и храните его в безопасном месте, недоступном другим.

3. Перейдите в раздел Plots. Выберите количество плотов, размеры каталогов, определите параметры использования ОЗУ и количества потоков процессора.

4. По завершении настройки нажмите «Create Plot» и начинайте фармить!

Весь ваш прогресс в фарминге будет отображаться на графиках. Считается, что за один добытый блок пользователь получит 64 Chia. Каждая новая задача будет появляться раз в 10 минут.

Удачи!

Спасибо за внимание!



