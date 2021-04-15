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Теоретически технология NVIDIA Resizable BAR должна повысить производительность компьютеров, оснащенных видеокартами NVIDIA GeForce RTX 30-й серии. Суть работы технологии заключается в предоставлении центральному процессору доступа ко всему объёму памяти видеокарты, а не к буферу небольшого размера, как раньше. Не так давно я провёл собственное тестирование работы технологии Resizable BAR в игровых приложениях на видеокарте NVIDIA GeForce RTX 3070 и изложил результаты в своей статье. Настало время сравнить эффективность работы Nvidia Resizable BAR с аналогичной технологией, имеющейся в арсенале конкурента, именуемой AMD Smart Access Memory.

Ютуб-канал Hardware Unboxed провёл необходимые тесты на видеокартах NVIDIA GeForce RTX 3080 и AMD Radeon RX 6800 и сделал сравнение результатов работы обеих технологий. Они оказались интересными. Так, среднее увеличение производительности при задействовании технологии Nvidia Resizable BAR оказалось равным 1%, тогда как AMD Smart Access Memory продемонстрировала 7% увеличение. Более того, в 6 играх из 18 технология компании NVIDIA наоборот снизила производительность системы, тогда как на системе с видеокартой от AMD такое случилось лишь в одной игре. Стоит отметить, что Nvidia Resizable BAR имеет прежде всего маркетинговое и репутационное значение, поскольку является вынужденным ответом компании Дженсена Хуанга на анонс конкурентом AMD Smart Access Memory. Технология от NVIDIA в настоящее время поддерживает 17 игр, у AMD такого списка как такового нет.

Если говорить об индивидуальных результатах, то из 20 игр, в 9 играх Nvidia Resizable BAR показала увеличение производительности системы, в 3 играх не оказала никакого влияния, а в 8 играх оказала негативное воздействие. Из 35 игр, в 21 игре AMD Smart Access Memory продемонстрировала увеличение производительности системы, в 2 играх изменений не было, а в 12 играх было отмечено падение производительности.

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На основе данных тестов можно сделать очевидные выводы, что технология от AMD оказывает положительное воздействие в большем количестве игр, а само увеличение производительности в процентном соотношении превышает решение от NVIDIA в 7 раз.