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Из-за неутихающего майнинг бума последние полгода оказались настолько удручающими для рынка игровых видеокарт, что если раньше большинство покупателей новых процессоров относились к наличию в нём встроенной графической системы по принципу "может когда-нибудь и пригодится", то теперь к так называемой "встройке" отношение совсем иное. Многие пользователи осознают, что поиски подходящей игровой видеокарты по вменяемой цене могут затянуться надолго и поэтому зачастую лучше переплатить тысячу рублей и всегда иметь под рукой запасную видеокарту. К примеру, разница в стоимости между процессорами Intel Core i7 - 11700K OEM (+Intel UHD Graphics 750) и Intel Core i7 - 11700KF OEM (без встроенной графической системы) составляет 970 рублей.

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В то же время, самая недорогая видеокарта NVIDIA GT 1030 с видеопамятью типа GDDR5, которую язык повернётся назвать "условно игровой", стоит в российской рознице около 7,7 тысячи рублей. Напомню, что также есть варианты GT 1030 с видеопамятью DDR4, которые существенно уступают картам с GDDR5 и вряд ли стоят нашего внимания за те деньги, что за них просят.

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Что касается актуальных процессоров от компании AMD на архитектуре Zen 2 и Zen 3, то "встроенной графики" они лишены, за исключением некоторых моделей, относящихся к сегменту APU, поэтому и при их покупке может возникнуть потребность в так называемой "затычке". В прошлом своём блоге, я осветил результаты тестирования HD Graphics 750 в игровых тестах. Теперь настало время выяснить что лучше, переплатить 1000 рублей за "встройку" Intel UHD Graphics 750 или взять процессор без неё (Intel с индексом F на конце или AMD) и докупить самую дешевую "игровую" видеокарту, какая есть в рознице? Чего стоит переплата в почти 6,7 тысяч рублей за GeForce GT 1030?

Решить данной вопрос нам поможет ютуб-канал Benchmark, сравнивший Intel UHD Graphics 750 процессора intel Core i7-11700K с видеокартой MSI GeForce GT 1030 GDDR5 2GB в семи играх в разрешении 1080p. Настройки графики "Low".

Результаты оказались следующими.

По результатам тестирования встроенная графическая система Intel UHD Graphics 750 показала почти в два раза меньшую производительность по сравнению с видеокартой GeForce GT 1030 GDDR5 2GB. Но двухкратная производительность имеет почти семикратную разницу в цене!