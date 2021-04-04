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30 марта 2021 года новые процессоры Intel Core 11-го поколения на архитектуре Rocket Lake-S появились в российских магазинах. Цены на новую линейку вызвали противоречивую реакцию в комментариях к блогу, посвященному этому событию.

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С Rocket Lake-S в настольные процессоры пришла новая графическая архитектура Intel Xe, имеющая официальное обозначение UHD Graphics 750. Она принесла поддержку HDMI 2.0b и DisplayPort 1.4а. Появилась возможность вывода изображения сразу на три монитора с разрешением 4K/60. Добавилась совместимость с 12-битными форматами HEVC и VP9 и с 10-битным AV1 и прочие функции. UHD Graphics 750 имеет то же предназначение, что и предшественник. То есть использовать как игровое решение данное iGPU вряд ли получится, но в условиях тотального дефицита видеокарт и безумно высоких цен на них, встроенная графика может понадобиться какой-то части пользователей.

Проблема была обнаружена после старта продаж. Дело в том, что Intel не выпустила официальную версию драйвера для iGPU. Хотя на тот момент он был предоставлен обзорщикам, сотрудничавшим с Intel. Таким образом пользователям, купившим новые процессоры встроенная графика оказалась недоступна.

Недавно директор Intel по разработке графического программного обеспечения Лиза Пирс сообщила в Twitter, что официальный драйвер будет выпущен в ближайший понедельник, то есть завтра. Ранее заявлялось о больших сроках.