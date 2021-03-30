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Новые процессоры Intel Core 11-го поколения появились в российских магазинах — смотрим цены

Новые процессоры Intel Rocket Lake появились в российских магазинах по неожиданным ценам.
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Компания Intel долгие годы являлась технологическим лидером в производстве центральных процессоров для настольных компьютеров. Почивая на лаврах, она радовала пользователей своей продукции пятипроцентным приростом производительности от линейки к линейке. Но всё изменилось с выходом процессоров RYZEN от "красного" конкурента. В первых двух поколениях компании AMD удалось приблизиться по производительности к продуктам Intel в игровых приложениях и выступать на равных в неигровых по соотношению цена/производительность. С выходом ZEN 2 конкуренты сравнялись по соотношению цена/производительность во всех видах приложений, включая игровые. ZEN 3 окончательно отобрал у Intel пальму первенства во всех типах приложений. Но компания AMD, воспользовавшись преимуществом, не забыла поднять цены на свои продукты, лишив компьютерных энтузиастов такого понятия как "корпорация добра".

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Сегодня снимается запрет на публикацию обзоров на процессоры Intel Core 11-го поколения и начинаются их продажи по всему миру. После ознакомления с обзорами у каждого энтузиаста возникнет закономерный вопрос о реальной стоимости процессоров, построенных на архитектуре Rocket Lake. Итак, новейшие процессоры Intel Core 11-го поколения наконец-то появились в отечественных интернет-магазинах. Давайте посмотрим, какие цены на них установили российские продавцы.

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Приобрести восьмиядерную модель Intel Core i7 - 11700K (OEM) предлагается за 40 900 рублей. Это процессор с разблокированным множителем и максимальной частотой в Turbo-режиме 5 ГГц. Более дорогая восьмиядерная модель Intel Core i9 - 11900K (OEM) обойдётся покупателю в 60 300 рублей. А самый недорогой "шестиядерник" стоит ntel Core i5 - 11500 (BOX) стоит 20400 рублей. Общая ценовая вилка колеблется от 20400 до 61300 рублей.

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