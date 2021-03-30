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Сегодня поступили в продажу новые процессоры Intel Core 11-го поколения, построенные на архитектуре Rocket Lake. Их цены в российской рознице уже рассмотрены. В сети уже опубликованы многочисленные обзоры на них. Как известно, процессоры поддерживаются материнскими платами с разъёмом LGA 1200. Этим разъёмом оснащены материнские платы, базирующиеся как на чипсетах Intel старой 400-ой серии, так и новой 500-ой. Некоторым владельцам материнских плат с чипсетами старой 400-ой серии не обязательно покупать новую, если они планируют приобрести процессор Intel 11-го поколения. Достаточно зайти на сайт производителя своей платы и убедиться, что она поддерживает нужный процессор, при необходимости обновив BIOS. Тем же, кто планирует приобрести материнскую плату LGA 1200 впервые или обновить материнскую плату, чтобы гарантированно иметь поддержку новых процессоров "из коробки" или быть уверенным в поддержке таких функций как PCIe 4.0, следует обратить внимание на материнские платы с чипсетами 500-ой серии.

В российской рознице продажи материнских плат на чипсетах B560, H510, H570, Z590 начались раньше продаж новых процессоров. К слову они имеют обратную совместимость и могут принять процессоры на архитектуре Comet Lake. Давайте взглянем сколько стоят новинки от партнёров компании Intel.

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Самые бюджетные платы на чипсете H510 обойдутся покупателю в 6950-8920 рублей. Платы, построенные на данном чипсете не поддерживают разгон процессора и памяти. Однако пользователь всё же может установить частоту памяти до 3200 Мгц с процессорами Intel Core i9/i7/i5 11th Gen и до 2666 Мгц с процессорами Core i3, Pentium и Celeron.





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Платы на чипсете H570 предлагаются по цене от 10540 до 13320 рублей. Этими платами поддержка разгона процессора также не предусмотрена, зато появился разгон оперативной памяти. Есть поддержка Intel Extreme Memory Profile (XMP) 2.0. Да и в целом эти платы имеют улучшенный функционал, по сравнению с H510, включая более мощную систему питания процессора. Традиционно, платы серии H*70 относились к корпоративному сегменту.

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Платы на чипсете B560 обычно условно относят к бюджетному "геймерскому" сегменту. Их функционал сопоставим с платами H570. Но здесь мы видим гораздо больший ассортимент продуктов под любые требования. Цены в этом "бюджетном" сегменте стартуют от 8510 рублей и останавливаются на 20360 рублях.

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Платы на Z590 предлагают полный функционал для настоящего компьютерного энтузиаста с суммой от 13560 рублей в кошельке. Бескомпромиссность заканчивается на ценнике в 95490 рублей. Такова цена желания разогнать процессор и оперативную память до пределов возможного и выше.

Перед покупкой материнской платы настоятельно рекомендуется ознакомиться с её полными спецификациями в обзорах продукта и на сайте производителя. Не лишним будет и почитать реальные отзывы и мнения собратьев по конференции overclockers.ru.