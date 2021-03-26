NASA продолжает подогревать интерес людей к Марсу, демонстрируя его красоты
В предыдущих блогах я уже рассказывал о миссии «Марс 2020», об интересных особенностях бортовой компьютерной системы марсохода "Perseverance", успешно севшего на поверхность "красной" планеты 18 февраля 2021 года и о подготовке к первому в истории человечества полёту винтокрылого аппарата в атмосфере другой планеты. Также я упоминал о всестороннем освещении NASA всех этапов миссии, благодаря чему она получила широкий общественный резонанс. Нет сомнений, что отправка роботов (марсохода и дрона) на другую планету на сегодня является вершиной научно-технологических достижений человеческой цивилизации. Хотя стоит это баснословных денег. Тем временем NASA продолжает подогревать интерес к миссии «Марс 2020» и к Марсу вообще.
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И пока мы созерцаем традиционную весеннюю слякоть и огромные лужи у подъездов наших домов, национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предлагает ненадолго отвлечься от земной суеты и полюбоваться великолепным марсианским пейзажем.
Нашему вниманию представлен снимок, на котором запечатлен пятикилометровый кратер в высоких широтах северных равнин Марса. На его поверхности видны величественные песчаные дюны, покрытые ледяными узорами, образовавшимися вследствие сезонных морозов. На дюнах можно рассмотреть многочисленные многоугольники с краями тёмного цвета, напоминающие трещины.
Безусловно, наша планета богата большим количеством примечательных ландшафтов, но уникальность данного снимка заключается в том, что для его получения потребовался самый широкий спектр научных знаний, сгенерированных и накопленных нашим видом и были задействованы практически все передовые научно-технические отрасли. К тому же, визуальный финал столь высоких технологий предлагается NASA к созерцанию абсолютно бесплатно, вопреки текущей моде на продажу различных изображений спорной стоимости на аукционах за биткоины.
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Изображение в источнике имеет разрешение 2880 на 1800 пикселей, что позволяет сделать его качественным фоном для вашего рабочего стола.
Источник: nasa.gov
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