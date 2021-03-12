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Совсем скоро в продажу должны поступить первые видеокарты на основе чипа Navi 22 - Radeon RX 6700 XT. Сегодня я уже упоминал о производительности новинки в игровых приложениях. Она способна обеспечить высокую частоту кадров в разрешении 1080p и 1440p. Но у видеокарты есть и слабая сторона в виде недостаточной производительности при включенной трассировке лучей. Установленная производителем рекомендованная цена в 479 долларов делает видеокарту желанной покупкой для многих игроков.

Предположительно, AMD должна была подготовиться к старту продаж и отгрузить Radeon RX 6700 XT в гораздо большем количестве, чем в ситуации со старшими видеокартами линейки.

Однако, главный редактор издания Igor's Lab Игор Валлоссек сообщил, что проанализировал информацию от различных и пришел к выводу что на всю так называемую "еврозону" будет поставлено всего несколько тысяч видеоадаптеров. Его слова подтверждает автор YouTube-канала Red Gaming Tech. Согласно его информации на всю Великобританию будет отгружено не более двух тысяч Radeon RX 6700 XT.

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Безусловно, поставки в таком количестве не смогут удовлетворить предполагаемый спрос на данную модель, которая относится к самому массовому среднему сегменту. Ситуацию ещё более усугубит никак не стихающая майнинг-лихорадка. Ведь майнеры готовы скупать любые видеокарты, приносящие необходимый уровень прибыли.